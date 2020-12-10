快訊

異性緣極佳！籍斯瀚涉毒擁槍 竟讓人妻開尪車劫囚

查誰的「中國收入」？拜登之子為何再遭美國司法調查

歷史建築變身文化展館 洪根深美術館19日開幕

中央社 / 澎湖縣10日電

澎湖列為歷史建築的原「澎湖廳憲兵隊」，搖身一變成為美術館，「洪根深美術館」12月19日將正式開館，未來除了是國內首座重要的水墨基地外，也將定期開展。

澎湖縣政府文化局今天舉行「洪根深美術館」開館記者會，澎湖傑出的藝術創作者洪根深捐贈其創作的近200件作品與書籍、文物等捐贈給文化局，由縣長賴峰偉代表受贈並回贈感謝狀，包括文化局長王國裕、澎管處長許宗民、美術史家蕭瓊瑞與地區的藝文界人士都應邀與會，一起見證美術館的誕生。

王國裕表示，洪根深美術館歷經幾度選址，最終選定在全台最古老天后宮緊臨的「澎湖廳憲兵隊」，由於廳舍列為歷史建築，歷時近5年的修復才告完成，彰顯對藝術家的傑出成就，也是地方共同的文化資產，未來作為台灣水墨後現代化的推廣平台。

賴峰偉表示，文化是立縣的根基，文化有多深，就會發展到那裡，推崇洪根深在美術的成就，尤其洪根深美術館選在澎湖廳憲兵隊，深耕澎湖文化，是地方的驕傲，周邊有天后宮、萬歲井、萬軍井、水師館與水下博物館等，處處充滿文化氣息，指示文化局要加強文化觀光行銷，提升藝文氣息。

洪根深自己以「立命玄武」的精神返鄉創作，萬般感謝縣府與議會的支持，讓「洪根深美術館」能順利開館，致贈創作近年的近千號「心經潮騷」現代水墨創作給縣長等人，同時親自導覽解說展出的創作作品。

澎湖文化局表示，洪根深美術館19日才正式開館，展出有台灣水墨等創作特展外，18日先行舉辦「墨問」現代水墨學術論壇，邀請有國內石忘塵、盧福壽、洪上翔、李振明、詹獻坤、黃芊育、蕭瓊瑞等20餘名水墨創作與學者進行水墨藝術交流、創作、研究。

美術館 澎湖 文化局

延伸閱讀

彰化台鐵宿舍6歷史建築修復費6千萬 文化部負擔7成

落實澎湖在地服務 國民黨不分區立委服務處揭牌

農曆10月15水官大帝聖誕 賴峰偉求離島澎湖四時無災

麗娜輪首航台南澎湖 澎湖秋冬旅遊不冬眠

相關新聞

藍批社安網破口 陳其邁：本月起社安會報由市長主持

國民黨高雄市議員6位議員今天聯合質詢社會安全網的問題，促高雄市政府要檢討對邊緣家庭的照顧，市府各局處橫向連繫要加強。高雄...

台9線上「老闆你在哪？」 無人冰棒店募誠實股東

省道台9線屏東縣獅子鄉段有間名為「老闆在哪裡？」的誠實商店，冰櫃擺放多款美味誘人的水果冰棒和飲料，消費者選取後自己投入錢...

農水署高雄管理處：明年高雄地區原則正常供灌

今年水情嚴竣，桃竹苗地區10月宣布二期作停灌後，11月25日再宣布明年一期作嘉南地區停灌，以致高雄地區農民憂心明年能否正...

高市一早午餐店紫薯粉逾期1年10個月 開罰6萬

雄市衛生局今天公布中西式早餐稽查抽驗結果，發現一家早午餐業者存放現場的紫薯粉竟逾期1年10個月，依違反食品安全衛生管理法...

高市議員抗癌抱病堅持總質詢 許慧玉：要善盡議員職責

國民黨高雄市議員許慧玉在前一屆議員任內罹癌，醫療、療養期間數次總質詢時不得已用書面質詢，今天她決定站到議事直接質詢市長陳...

高雄富邦馬2萬國內外跑者報名 首度跑進鹽埕居民憂防疫

高雄國際馬拉松今年因為疫情而停辦，高雄市政府運發局明年1月30、31日在國家運動場，舉辦「2021高雄富邦馬拉松」，已有...

怕黃泉路上無法向父母交代 8旬老翁滿心愧疚改回原名

82歲的屏東縣佳冬鄉楊姓老翁，20年前自認運勢不順到戶政事務所申請改名，人生到了下半場，有感於餘日無多，怕日後與父母在黃...

97歲「勇伯」牧師 69年前就騎自行車環島好幾圈傳道

基督教嘉義牧師阮金鵬為大陸廣東人、緬甸出生，22歲時參加對日抗戰報名飛行員，謊報18歲從軍，後錄取空軍機械學校，民國40...

屏東跨年晚會專屬包廂 K歌之夜一起嗨唱跨年

準備好去哪裡跨年了嗎？屏東縣政府跨年晚會｢K歌之夜」，12月31日晚上7點半在屏市千禧公園熱鬧開唱，光良、孫淑媚、董事長...

電動車低汙染 配套規範也應跟上

共享電動機車等低汙染運具愈來愈普遍，許多民眾也買綠能電動車代步，但充電站建築、消防、公共安全配套規範卻跟不上，出現空窗期...

高雄汽機車充電站 無「法」納管

綠能當道，高雄市汽機車充電站至少287處，市議員宋立彬質詢關注充電站管理配套不足，設置地點、維修、檢測等處於「三不管地帶...

楊誠國挑戰自我 要臨富春山居圖

「退休後，要找些事情來做，才會有寄託」，楊誠國表示，人生70才開始，就算退休，也要培養興趣與學習，才不會讓人生留白，他說...

熱門新聞

青山王遶境67警爆肝執遶境勤務22小時 萬華分局致歉：勤務不能撤

散布萬華遶境「活春宮」影片 警鎖定19歲男子將傳辦

神秘超長貨櫃車深夜現身台南街道 網驚：霍爾的移動城堡

苗栗市橫車路至自治路瓶頸 耗資7000萬元3個月打通

大數據找出易肇事路口、路段 台中霧峰警明起加強取締

人工增雨加雲系 台南山區終於有明顯降雨曾文水庫小補

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。