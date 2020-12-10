歷史建築變身文化展館 洪根深美術館19日開幕

澎湖列為歷史建築的原「澎湖廳憲兵隊」，搖身一變成為美術館，「洪根深美術館」12月19日將正式開館，未來除了是國內首座重要的水墨基地外，也將定期開展。

澎湖縣政府文化局今天舉行「洪根深美術館」開館記者會，澎湖傑出的藝術創作者洪根深捐贈其創作的近200件作品與書籍、文物等捐贈給文化局，由縣長賴峰偉代表受贈並回贈感謝狀，包括文化局長王國裕、澎管處長許宗民、美術史家蕭瓊瑞與地區的藝文界人士都應邀與會，一起見證美術館的誕生。

王國裕表示，洪根深美術館歷經幾度選址，最終選定在全台最古老天后宮緊臨的「澎湖廳憲兵隊」，由於廳舍列為歷史建築，歷時近5年的修復才告完成，彰顯對藝術家的傑出成就，也是地方共同的文化資產，未來作為台灣水墨後現代化的推廣平台。

賴峰偉表示，文化是立縣的根基，文化有多深，就會發展到那裡，推崇洪根深在美術的成就，尤其洪根深美術館選在澎湖廳憲兵隊，深耕澎湖文化，是地方的驕傲，周邊有天后宮、萬歲井、萬軍井、水師館與水下博物館等，處處充滿文化氣息，指示文化局要加強文化觀光行銷，提升藝文氣息。

洪根深自己以「立命玄武」的精神返鄉創作，萬般感謝縣府與議會的支持，讓「洪根深美術館」能順利開館，致贈創作近年的近千號「心經潮騷」現代水墨創作給縣長等人，同時親自導覽解說展出的創作作品。

澎湖文化局表示，洪根深美術館19日才正式開館，展出有台灣水墨等創作特展外，18日先行舉辦「墨問」現代水墨學術論壇，邀請有國內石忘塵、盧福壽、洪上翔、李振明、詹獻坤、黃芊育、蕭瓊瑞等20餘名水墨創作與學者進行水墨藝術交流、創作、研究。