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農水署高雄管理處：明年高雄地區原則正常供灌
今年水情嚴竣，桃竹苗地區10月宣布二期作停灌後，11月25日再宣布明年一期作嘉南地區停灌，以致高雄地區農民憂心明年能否正常供灌。農田水利署高雄管理處對此表示，原則上明年仍正常供灌，但倘若持續不降雨，導致河川流量下降，則會機動調整並進行輪灌。
天不降雨，北部農田傳出停灌消息後，南部農友也開始緊張，農田水利署高雄管理處11月起至12月9日分5區辦理水利小組長及班長聯席會議時表示，明年將正常供灌。處長呂文豪並說，「水利會雖改制公務機關，但灌溉服務不打折」。
呂文豪說，高雄沒有大型水庫，多半取河川水源灌溉 ，受極端氣候影響，只能預先做好水資源的調配及因應策略。他請水利小組長及班長、掌水工等人在水情不佳時，應用第一線累積多年的經驗，即時調配灌溉用水；若明年久未降雨，需實施輪灌，也請共體時艱。
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