藍批社安網破口 陳其邁：本月起社安會報由市長主持

國民黨高雄市議員6位議員今天聯合質詢社會安全網的問題，促高雄市政府要檢討對邊緣家庭的照顧，市府各局處橫向連繫要加強。高雄市長陳其邁表示，本月18日他會親自主持府級的社會安全網聯繫會報，以後也都會由他主持，以強化市府各相關局處橫向連繫，會把各個通報系統連接起來。

市議員李眉蓁、黃香菽、蔡武宏、李亞築、蔡金晏、鍾易仲等人今天上午聯合質詢，就社會安全網質詢陳其邁和相關局處長，還拿出道具關刀促市府要加強各項社安工作。

李眉蓁說，日前大寮區一家四口尋短事故，事後社會局對外說沒有接到通報、那戶人家沒有求助，在求助這件事，可能 是這家人不想告知他人，另一種可能是不知道如何求助，如果是不知道如何求助，問題就大了，表示社會救助有灰色地帶，像前鎮小名小媽媽生了小孩，小媽媽的父親不知女兒懷孕，又把新生兒放在垃圾袋拿去丟掉，很可能是小媽媽和家人不知道如何求助。

李眉蓁表示，大寮那家人，媽媽癌症三期，只靠父親工作，兩名子女身心障礙，在市府的通報體系中都沒有通報，事後又甩鍋，市府的社會救助體系，尤其對隨緣戶的照顧需要檢討。

社會局長謝琍琍說，對於大寮一家四口的事，社會局是希望市民遇到經濟上、家庭有狀況，要讓社會救助體系知道。

黃香菽就社會安全網問民政局、勞工局、衛生局要做那些事？民政局長閻青智表示里長、里幹事要持續關心轄內的弱勢、中低收入戶、邊緣戶，必要時通報社會局幫助這些家庭；勞工局長李煥薰說有關失業給付、失業者再就業；衛生局長黃志中表示，衛生局就家暴、性侵害相關精神醫療、被害人後續輔導，另有自殺防治、心理衛生、脆弱家庭輔導協助等的統整性協助。

黃香菽贊同衛生局的統整性協助，但認為勞工局的在社安網中的責任不只失業給付，像身心障礙者就業遭歧視、精障者的輔導等都是；關於民政局，她質疑區里對於大寮區一家四口的關心和通報似未做到。

黃香菽強調市府要加強橫向聯繫，市府的社會安全網聯繫會報107年和108年開5次會，不是市長主持，市長應主持社安網聯繫會報才是。

陳其邁說，他已檢討市府的許多聯繫會報，社安聯繫會報明定由副市長主持，他已經要求社會局把府級的會報提升到市長主持，本月18日他就會自已主持這次會報，會強化社安網各個通報系統的銜接。