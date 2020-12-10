高市一早午餐店紫薯粉逾期1年10個月 開罰6萬

雄市衛生局今天公布中西式早餐稽查抽驗結果，發現一家早午餐業者存放現場的紫薯粉竟逾期1年10個月，依違反食品安全衛生管理法裁處6萬元，並銷毀逾期食品。

食品衛生科表示，衛生局查核高市21家業者，含6家早午餐、5家西式早餐店、5家中式早餐、5家早餐攤車，初查有5家早餐業者冰箱沒有溫度紀錄表、未有洗手掛圖、從業人員未體檢、食材與非食材未分區放置、垃圾桶未加蓋等缺失，限期改善後均已複查合格。

但其中一家早午餐存放了5項逾期的食品原料，當中有一包紫薯粉的有效期限是2019年2月8日，已逾期1年10個月，1包蒜頭酥逾期8個月。另露西蝴蝶麵、麵包丁及義大利綜合香辛料也都逾期。