台9線上「老闆你在哪？」 無人冰棒店募誠實股東

省道台9線屏東縣獅子鄉段有間名為「老闆在哪裡？」的誠實商店，冰櫃擺放多款美味誘人的水果冰棒和飲料，消費者選取後自己投入錢幣箱；開店半年來，老闆高泰君透過留言版和臉書粉絲專頁與客人互動，消費者常PO上付錢證明的照片或影片，他笑說，它就是人性試驗場，希望透過最簡單的消費行為，教育孩子誠實的重要，從不擔心遊客拿了不付錢，「相信那是少數人」。

自助無人商店，台灣看到的多是投幣式販賣機模式，位於台9線屏東縣獅子鄉雙流國家森林遊樂區入口處前的「老闆在哪裡？」，是個明亮潔淨、裝潢散發原住民風的貨櫃屋小店，窄小的店內冰櫃開放式擺放多款台東知名冰棒品牌「春一枝」各式水果冰棒和飲料，一旁有原民藝術家製作的木質大錢櫃，牆上註明隔壁店家提供兌換零錢服務，還有臉書網址、留言版和網美牆，消費者逕依標示售價自助投幣。

七年級生的老闆高君泰住台東縣太麻里鄉，從事零售業的他說，是「春一枝」在台東鹿野鄉永安村開設誠實商店給他的靈感，加上貨櫃屋主人認同他的理念，願以營業額抽成方式出租，減輕營業負擔，這家自助無人商店因此誕生，商單價都在百元以下，每個月去補貨約兩次，開店半年多來，他不計算盈虧，開心透過留言版和臉書粉絲專頁與客人互動，消費者常PO上付錢證明的照片或影片，讓人莞薾。

「在這個充滿著謊言與不信任感的時代裡，小小商店考驗著每個人願不願意誠實地面對自己！」他說，這是簡單的消費行為，從原物料生產者、商品製造供應商、商品販售平台、一直到消費者，形成一條微型的商業產業鍊，看似微小，卻是人性的試驗場，考驗著看不到的誠實，希望透過最簡單的消費行為，讓家長教育孩子誠實的重要，盈虧是其次。