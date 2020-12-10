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台9線上「老闆你在哪？」 無人冰棒店募誠實股東

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
省道台9線屏東縣獅子鄉段有間名為「老闆在哪裡？」的誠實商店，冰櫃擺放多款美味誘人的水果冰棒和飲料，消費者選取後自己投入錢櫃。圖／取自臉書「老闆在哪裡」
省道台9線屏東縣獅子鄉段有間名為「老闆在哪裡？」的誠實商店，冰櫃擺放多款美味誘人的水果冰棒和飲料，消費者選取後自己投入錢櫃。圖／取自臉書「老闆在哪裡」

省道台9線屏東縣獅子鄉段有間名為「老闆在哪裡？」的誠實商店，冰櫃擺放多款美味誘人的水果冰棒和飲料，消費者選取後自己投入錢幣箱；開店半年來，老闆高泰君透過留言版和臉書粉絲專頁與客人互動，消費者常PO上付錢證明的照片或影片，他笑說，它就是人性試驗場，希望透過最簡單的消費行為，教育孩子誠實的重要，從不擔心遊客拿了不付錢，「相信那是少數人」。

自助無人商店，台灣看到的多是投幣式販賣機模式，位於台9線屏東縣獅子鄉雙流國家森林遊樂區入口處前的「老闆在哪裡？」，是個明亮潔淨、裝潢散發原住民風的貨櫃屋小店，窄小的店內冰櫃開放式擺放多款台東知名冰棒品牌「春一枝」各式水果冰棒和飲料，一旁有原民藝術家製作的木質大錢櫃，牆上註明隔壁店家提供兌換零錢服務，還有臉書網址、留言版和網美牆，消費者逕依標示售價自助投幣。

七年級生的老闆高君泰住台東縣太麻里鄉，從事零售業的他說，是「春一枝」在台東鹿野鄉永安村開設誠實商店給他的靈感，加上貨櫃屋主人認同他的理念，願以營業額抽成方式出租，減輕營業負擔，這家自助無人商店因此誕生，商單價都在百元以下，每個月去補貨約兩次，開店半年多來，他不計算盈虧，開心透過留言版和臉書粉絲專頁與客人互動，消費者常PO上付錢證明的照片或影片，讓人莞薾。

「在這個充滿著謊言與不信任感的時代裡，小小商店考驗著每個人願不願意誠實地面對自己！」他說，這是簡單的消費行為，從原物料生產者、商品製造供應商、商品販售平台、一直到消費者，形成一條微型的商業產業鍊，看似微小，卻是人性的試驗場，考驗著看不到的誠實，希望透過最簡單的消費行為，讓家長教育孩子誠實的重要，盈虧是其次。

「誠實商店提供大家體驗誠實的機會，你站在投幣箱前時有什麼感覺？」他說，它的價值無法估算，因為誠實是無價的，希望客人多多po文照，引發誠實討論和關注度，當他看到家長po出讓孩子自己投幣，教育他誠實的影片時，心情是感動的；常有人會問「是否每個人都禁得起考驗？」，但他相信「人性本善」，白吃的是極少數人，未來產品會增加原民文創商品，輔以環保、公益的推廣淨化人心，商店雖小，志向卻不小，歡迎大家一起來當「誠實股東」。

省道台9線屏東縣獅子鄉段有間名為「老闆在哪裡？」的誠實商店，冰櫃擺放多款美味誘人的水果冰棒和飲料，消費者選取後自己投入錢櫃，並設網美牆。圖／取自臉書「老闆在哪裡」
省道台9線屏東縣獅子鄉段有間名為「老闆在哪裡？」的誠實商店，冰櫃擺放多款美味誘人的水果冰棒和飲料，消費者選取後自己投入錢櫃，並設網美牆。圖／取自臉書「老闆在哪裡」
省道台9線屏東縣獅子鄉段有間名為「老闆在哪裡？」的誠實商店，冰櫃擺放多款美味誘人的水果冰棒和飲料，消費者選取後自己投入錢櫃。記者潘欣中／攝影
省道台9線屏東縣獅子鄉段有間名為「老闆在哪裡？」的誠實商店，冰櫃擺放多款美味誘人的水果冰棒和飲料，消費者選取後自己投入錢櫃。記者潘欣中／攝影
省道台9線屏東縣獅子鄉段有間名為「老闆在哪裡？」的誠實商店，冰櫃擺放多款美味誘人的水果冰棒和飲料，消費者選取後自己投入錢櫃。圖／取自臉書「老闆在哪裡」
省道台9線屏東縣獅子鄉段有間名為「老闆在哪裡？」的誠實商店，冰櫃擺放多款美味誘人的水果冰棒和飲料，消費者選取後自己投入錢櫃。圖／取自臉書「老闆在哪裡」
七年級生的高君泰（中）在省道台9線屏東縣獅子鄉段開「老闆在哪裡？」誠實商店，希望透過最簡單的消費行為，教育孩子誠實的重要。圖／高君泰提供
七年級生的高君泰（中）在省道台9線屏東縣獅子鄉段開「老闆在哪裡？」誠實商店，希望透過最簡單的消費行為，教育孩子誠實的重要。圖／高君泰提供
省道台9線屏東縣獅子鄉段有間名為「老闆在哪裡？」的誠實商店，冰櫃擺放多款美味誘人的水果冰棒和飲料，消費者選取後自己投入錢櫃。圖／取自臉書「老闆在哪裡」
省道台9線屏東縣獅子鄉段有間名為「老闆在哪裡？」的誠實商店，冰櫃擺放多款美味誘人的水果冰棒和飲料，消費者選取後自己投入錢櫃。圖／取自臉書「老闆在哪裡」

屏東縣 台東

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