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高市稽查21家早餐店 查獲過期食品罰6萬

中央社 / 高雄10日電

為把關食安，高雄市衛生局對21家中西式早餐店展開稽查，並查獲一家早餐店存放5項過期食品原料。衛生局今天表示，已依食品安全衛生管理法裁處新台幣6萬元罰鍰，並將逾期食品當場銷毀。

高雄市衛生局上午發布新聞稿表示，會同食藥署執行「109年中西式早餐店家稽查抽驗專案」，依食安法稽查高雄市21家早餐店家環境衛生，6家早午餐、5家西式早餐店、5家中式早餐、5家早餐攤車，初查16家環境衛生符合規定。

另外5家早餐業者則有冰箱未有溫度紀錄表、未有洗手掛圖、從業人員未體檢、食材與非食材未分區放置、垃圾桶未加蓋等缺失，責請業者限期改善後均已複查合格。

但鼓山區1家早午餐業者，存放包括紫薯粉、香辛料、麵包丁、蒜頭酥及蝴蝶麵等5項過期食品原料，依法裁處6萬元，並將逾期食品當場銷毀。

因應明年豬肉需標示豬肉原產地，衛生局表示，專案同時宣導21家早餐業者，應依規定標示豬肉原產地，並請業者張貼防疫宣導及落實防疫措施，將持續執行各類餐飲業稽查，並落實餐飲業者自主管理，遵守食安法相關規定。

衛生局 早餐 食安

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