高雄富邦馬2萬國內外跑者報名 首度跑進鹽埕居民憂防疫
高雄國際馬拉松今年因為疫情而停辦，高雄市政府運發局明年1月30、31日在國家運動場，舉辦「2021高雄富邦馬拉松」，已有2萬跑者報名。因今年路線規畫河、港美景，安排跑者經過鹽埕區，引起部分鹽埕民眾擔憂，怕疫情影響擴大。運發局長侯尊堯表示，一切防疫作業都依照疾管署標準，在鳴槍起跑前會請跑者戴口罩，今年外籍跑者只有往年的三分之一不到。
高雄鹽埕區民眾反映，最近國內外疫情又開始肆虐，明年高雄馬拉松路跑要在我們鹽埕，高雄市區湧進兩萬多外縣市跟國外人。民眾想說因應武漢肺炎又開始嚴重，想請高雄市停辦一年，因為不辦不會怎麼樣，但硬要辦，就等於是政府想搏版面秀政績，忽略民眾人身安全。居民也到市長陳其邁臉書留言多次，但都沒有回應，又怕被查水表，所以投訴媒體。
過去高雄國際馬拉松路線，主要是從世運主場館出發，沿著博愛路，一路跑到青年路折返。2021高雄富邦馬拉松」路線則有重大改變，市府為了展現「山、海、河、港」特色，沿線經過蓮池潭、愛河、中都濕地、85大樓、高雄展覽館、駁二、高雄流行音樂中心等，並首次跑進高雄港區、西子灣海岸線。
侯尊堯表示，高雄馬與台北馬、萬金馬、田中馬拉松的差別就是港口，希望用港口、愛河、鼓山等山海河港做為識別。跑者可以跑在港邊看著船，如同「台版的橫濱馬」。
侯尊堯表示，2019年高雄國際馬拉松吸引了1萬9800位跑者；2020年有1萬6000位跑者報名，但後來因疫情而停辦；2021年有2萬零700位跑者報名。今年的外籍跑者約220人，過去高雄馬的國外跑者約700人，已減少了很多，其中有些還是已經久居台灣的外國人。主辦單位也非常重視防疫作業，請跑者在報到檢錄之前都要戴口罩、量體溫，在戶外開跑後才可取下口罩。
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