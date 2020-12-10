高雄富邦馬2萬國內外跑者報名 首度跑進鹽埕居民憂防疫

高雄國際馬拉松今年因為疫情而停辦，高雄市政府運發局明年1月30、31日在國家運動場，舉辦「2021高雄富邦馬拉松」，已有2萬跑者報名。因今年路線規畫河、港美景，安排跑者經過鹽埕區，引起部分鹽埕民眾擔憂，怕疫情影響擴大。運發局長侯尊堯表示，一切防疫作業都依照疾管署標準，在鳴槍起跑前會請跑者戴口罩，今年外籍跑者只有往年的三分之一不到。

高雄鹽埕區民眾反映，最近國內外疫情又開始肆虐，明年高雄馬拉松路跑要在我們鹽埕，高雄市區湧進兩萬多外縣市跟國外人。民眾想說因應武漢肺炎又開始嚴重，想請高雄市停辦一年，因為不辦不會怎麼樣，但硬要辦，就等於是政府想搏版面秀政績，忽略民眾人身安全。居民也到市長陳其邁臉書留言多次，但都沒有回應，又怕被查水表，所以投訴媒體。

過去高雄國際馬拉松路線，主要是從世運主場館出發，沿著博愛路，一路跑到青年路折返。2021高雄富邦馬拉松」路線則有重大改變，市府為了展現「山、海、河、港」特色，沿線經過蓮池潭、愛河、中都濕地、85大樓、高雄展覽館、駁二、高雄流行音樂中心等，並首次跑進高雄港區、西子灣海岸線。

侯尊堯表示，高雄馬與台北馬、萬金馬、田中馬拉松的差別就是港口，希望用港口、愛河、鼓山等山海河港做為識別。跑者可以跑在港邊看著船，如同「台版的橫濱馬」。