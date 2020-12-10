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搶救台灣政治犯 白色恐怖救援秘辛今世界人權日曝光

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
國家人權博物館今起推出「釋放台灣政治犯－海內外人權救援展」，介紹許多海內外重要的救援者及組織。記者吳亮賢／攝影
國家人權博物館今起推出「釋放台灣政治犯－海內外人權救援展」，介紹許多海內外重要的救援者及組織。記者吳亮賢／攝影

今天是世界人權日，國家人權博物館今起推出「釋放台灣政治犯－海內外人權救援展」，重現1960至1992年白色恐怖期間的海內外人權救援歷史，介紹許多海內外重要的救援者及組織，讓民眾了解重要的民主化歷程，並展出許多珍貴原件，如「自由中國」及「臺灣政論」等刊物，並首次展出美麗島時代的重要原件，每項展品都傳達不同的動人故事。

國家人權博物館指出，展覽以四大單元推進台灣政治犯海外救援的歷程，包括「絕地生機」、「八方來援」、「援力大爆發」、「在地援力茁壯」等，述說從1960年代開始出現零星救援行動，到1970年代國際救援網絡逐漸成形、再到美麗島事件的救援高峰，以及後美麗島時代國際壓力與國內改革聲浪，促使台灣邁向民主的過程。

最後的第五單元「援力跨國隊」，則介紹重要的海內外救援團體及人權工作者，其中在1985年由天主教白冷會派到台灣負責報導業務的Willi Böehi（白衛理），因報導中壢事件、林宅血案、美麗島事件，觸怒當時的台灣政府，不但被吊銷記者證，更被警方盯上，不過即使面臨龐大壓力，他仍堅持為人權發聲，筆耕不輟。

「我不是來台灣報導藍天白雲的」，白衛理表示，許多報導都是靠著政治受難者家屬提供資訊，才能夠寫出來，這些家屬的勇敢與堅持是最動容的精神，也成為自己持續投入的動力，「不要謝謝我，要謝謝他們。」

國家人權博物館今起推出「釋放台灣政治犯－海內外人權救援展」，重現1960至1992年白色恐怖期間的海內外人權救援歷史。記者吳亮賢／攝影
國家人權博物館今起推出「釋放台灣政治犯－海內外人權救援展」，重現1960至1992年白色恐怖期間的海內外人權救援歷史。記者吳亮賢／攝影
國家人權博物館今起推出「釋放台灣政治犯－海內外人權救援展」，重現1960至1992年白色恐怖期間的海內外人權救援歷史。記者吳亮賢／攝影
國家人權博物館今起推出「釋放台灣政治犯－海內外人權救援展」，重現1960至1992年白色恐怖期間的海內外人權救援歷史。記者吳亮賢／攝影
Willi Böehi（白衛理）堅持為人權發聲，筆耕不輟。記者吳亮賢／攝影
Willi Böehi（白衛理）堅持為人權發聲，筆耕不輟。記者吳亮賢／攝影

人權 美麗島事件

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