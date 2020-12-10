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怕黃泉路上無法向父母交代 8旬老翁滿心愧疚改回原名

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣枋寮戶政所佳冬辦公室辦事員專程到府服務，助行動不便的楊姓老翁完成改回父母為他取的原名心願。記者潘欣中／翻攝
屏東縣枋寮戶政所佳冬辦公室辦事員專程到府服務，助行動不便的楊姓老翁完成改回父母為他取的原名心願。記者潘欣中／翻攝

82歲的屏東縣佳冬鄉楊姓老翁，20年前自認運勢不順到戶政事務所申請改名，人生到了下半場，有感於餘日無多，怕日後與父母在黃泉相遇時，不知如何交代，滿心愧疚，日前請老伴到戶政事務所改回父母幫他取的原名，以盡孝道；因申請改名案需本人到場，當下無法辦理，枋寮戶政所佳冬辦公室辦事員得知原因後，隔天專程到府服務，完成老翁心願。

「謝謝妳們跑一趟，幫我改回原名，他日在黃泉與父母相見時，才不會愧對父母！」因膝關節退化行動不便的楊姓老翁，微顫的手拿到新的國民身分證，看到身分證姓名換回原先父母所取的姓名後，眼角泛著淚光，喜悅之情溢於言表，感謝到府的戶政所辦事員戴愛梅及李燕玲，讓他懸念已久的事不再有牽掛，往生後不會帶著虧疚感面對父母了。

楊姓老翁說，有感於上半輩子人生不順遂，有人建議他找命理師改名，換個運勢，20年前曾申請改名過，年過8旬，精神和體力大大衰退，每憶及出生時的姓名是父母用心取的，自己卻自認運勢不順而更改名字，怕日後與父母在黃泉相遇時，不知如何交代，滿心愧疚，夜不成眠，想改回原名，也是薄盡孝道

縣府民政處說，依姓名條例第9條第2項申請改名以3次為限，楊姓老翁20年前曾改名一次，此次回復原姓名屬於第二次改名；戶政事務所同仁秉持同理心，以熱心便民的精神全力以赴，是最暖心的服務。

老翁 運勢 身分證

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