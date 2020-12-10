97歲「勇伯」牧師 69年前就騎自行車環島好幾圈傳道

基督教嘉義牧師阮金鵬為大陸廣東人、緬甸出生，22歲時參加對日抗戰報名飛行員，謊報18歲從軍，後錄取空軍機械學校，民國40年在台退伍後騎自行車「壯遊」環台傳教，後在嘉義定居、成為牧師，97歲的他至今仍上台講道，兒子稱他「勇伯」，應是全台最高齡講道牧師。

阮金鵬為基督教嘉義福全福音堂牧師，他國台語流利，家鄉廣東話也應對自如，至今仍每周拿聖經到教會傳道、聚會、唱歌，聲音朗朗、中氣十足，一點都看不出他的年齡。

「我想當飛行員少報4歲！」阮金鵬回憶過往說，父親是廣東中山縣人，滿清時期就到緬甸工作、結婚，民國12年他在緬甸出生、成長，19歲才回中國，22歲時響應對日抗戰「十萬青年十萬軍」口號，從軍想當飛行員、謊報年齡，從此身分資料就少4歲，但還是沒錄取飛行員。

他說，之後到四川成都空軍機械學校讀書，學成分發漢口（現在的武漢）修飛機，民國37年隨部隊來台，因水土不服肚子痛，看病一直不見好轉，每天腹痛難耐，經過1名基督教友帶他禱告，突然覺得腹痛舒緩，隨後醫師指「可能腸穿孔」，開刀診治後真的好了，他因此信奉基督教。

阮金鵬說，來台3年後申請退伍，雖對台灣不熟，為了傳教他充滿信心，決定騎車「遊台灣」，買輛腳踏車、載一床軍毯、一本聖經，就從台北出發往宜蘭方向騎，一路騎過花東，還到過屏東山地門、高雄山區。

「騎車環島好幾圈！」阮金鵬表示，騎車沿途宣教，沒路走就搭火車，晚上睡車站、借住當地教會，停停走走好多年，民國50年到嘉義，認識加拿大籍馬牧師和他的父親，從此留在嘉義定居、成為牧師，以流利閩南語講道近50年，直到8年前才退休。