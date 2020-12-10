澎湖漁民捕獲2公尺大旗魚 吸引眾人搶標

澎湖海域起風近半個月，流刺網漁船每每出海捕捉土魠魚，僅捕到少量漁貨，今晨一艘流刺網漁船意外捕獲一尾超過2公尺長，重達近200公斤的大旗魚。在馬公漁市場拍賣，吸引眾人搶標。

漁民指出，澎湖海域起風已近半個月，昨晚見風力稍減，流刺網漁船紛紛冒著風浪出海捕捉土魠魚，但僅有少量的漁貨，在起網時意外發現這尾大旗魚，可能是在追逐魚群時觸網，足足超過2公尺長，重達近200公斤。

漁船今天清晨直接運送到馬公漁市場，動用吊車吊離拍賣，由於體型夠大，奇貨可居，吸引眾多魚販搶標，最後由陳姓魚販以每公斤300多元標得，漁民因此意外賺了一筆小財。

陳姓魚販表示，旗魚的種類有多種，原本大都在台東海域最多，澎湖漁民偶而有所捕獲，但今天捕獲的這尾旗魚屬於白肉旗魚，正是產季，尤其天氣愈冷，肉質更加肥美，任何吃法都是美味，也直接運送至本島業者。