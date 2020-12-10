屏東跨年晚會專屬包廂 K歌之夜一起嗨唱跨年

準備好去哪裡跨年了嗎？屏東縣政府跨年晚會｢K歌之夜」，12月31日晚上7點半在屏市千禧公園熱鬧開唱，光良、孫淑媚、董事長樂團、徐懷鈺等10組歌手將帶來一連串膾炙人口的經典神曲，邀請民眾一起來現場K歌，徹夜狂歡迎接2021年到來。

屏東縣府文化處表示，每到年末，最令人期待的莫過於跨年晚會，縣府跨年活動延續以往，不施放煙火，減少空汙，因為新冠肺炎疫情影響，跨年活動戶外人潮聚集，也提醒民眾做好防疫措施，保護自己和他人的健康。

跨年晚會邀請童話王子光良、快樂鳥日子康康、祕密情人孫淑媚、晒夜市李愛綺（李嘉）、星之所向小球、董事長樂團、TRASH樂團、Crispy脆樂團、少女卡拉接力演出，打造專屬屏東的KTV大包廂，2021年第一刻，全民天后徐懷鈺在屏東壓軸獻唱，帶大家重溫「妙妙妙」等青春回憶歌曲，共度跨年歡樂時光。

當日下午2點，多達百攤的文創產業市集齊聚屏東，來自屏東各鄉鎮農、漁特產品及特色美食小吃、手作文創商品等，屏東跨年晚會除了有精彩表演，吃喝玩樂一次滿足，一路High到2021年。

縣府也規畫在明正國中、忠孝國小、陸興中學3所學校的校區及屏縣衛生局地下停車場、屏東縣立圖書館總館停車場供汽車停放，機車部份則可停放千禧公園周邊勝利東路及廣東路段、總圖B區停車場。

31日當天下午5點至到翌日凌晨1點，屏東市廣東路456巷路段至勝利東路路段封街管制，請用路人配合。相關資訊可上屏東縣政府文化處官網查詢。