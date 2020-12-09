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春節機票開訂 金門縣府鄉鎮公所同步助民訂位

中央社 / 金門縣9日電

明年春節台金航線機票今晚開放訂位，縣府為服務民眾上網訂位，協調各鄉鎮公所同步在縣府一樓大廳及各鄉鎮公所開設服務櫃檯，協助民眾有效訂票217張。

春節台金航線管制期間為2021年2月6日到2月17日，第一階段訂位作業今晚結束後，第二階段加班機訂票預定29日下午6時開放。

金門縣政府觀光處表示，依據歷年來開放訂位後的經驗，仍有部分民眾反映尚未訂到機位，無法回鄉過年，所以縣府12月1日就邀集各相關單位及航空公司召開「2021年春節疏運協調會」，會議上請交通部民航局和航空公司儘量協助，明年度春節尖峰時段機位需求務必以不低於今年為原則，審慎看待民眾機位需求。

縣府統計，今天服務民眾89人次，有效訂票217張。觀光處表示，由於短時間大量電話及訂位人潮湧入航空公司，仍不免造成網路及電話壅塞，航班未額滿部分，請有需求的民眾儘速向航空公司以電話或網路訂位購票；如果打算搭乘的航班額滿，也可向航空公司候補，航空公司將持續進行清票作業，若是有清出機位，將優先通知候補旅客購票，請民眾注意。

此外，縣府表示，民航局也將針對候補狀況規劃第二階段加班機運能，並在29日下午6時開放第二階段訂位，到時仍將同步在縣府一樓大廳服務台，以及金城、金湖、金沙、金寧及烈嶼5鄉鎮公所開設服務櫃檯，協助鄉親訂票。

春節 民航局 金門

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