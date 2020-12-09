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金門版振興券核銷破5億 縣府提醒31日前用完

中央社 / 金門縣9日電

金門縣政府今天表示，「金門1+1振興券」經過近5個月流通，總計核銷金額達新台幣5億餘元，占發放金額9成5，還有2400多萬元仍未使用；使用期限到31日，請民眾儘快使用。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情對全台灣地區產業衝擊，金門縣政府為加倍刺激縣內消費及活絡經濟，7月中旬發送1+1振興券，讓縣民可享有中央三倍券以外的福利。

縣府建設處表示，1+1振興券經過近5個月流通，核銷數值有所突破，民眾消費踴躍，業者兌現積極，到昨天為止，申請核銷商家高達708家，累計申請核銷案件為2059件，核銷作業尚稱順暢，確實達到當初政策希望透過限制業者每月可核銷的金額，讓地方各種規模產業商家都能受益。

建設處長文水成表示，累計核銷金額達到5億406萬3500元整，已占發放金額9成5；目前還有1+1振興券共2473萬9500元仍在民眾手中未使用，或尚未申請核銷。

1+1振興券使用期限31日將至，縣府呼籲民眾可趁年末儘快使用振興券添購生活所需用品；業者核銷期限到2021年2月28日止，縣府也歡迎地方業者繼續再推出搭券促銷活動，共同促進經濟。

建設處指出，振興券消費以在地大賣場、電器業者以及汽機車行等為主；服飾、鞋、鐘錶、眼鏡、文具用品、手機、電腦、加油站、飯店、民宿及旅行社等為消費大宗；餐飲類有將近一百家店家申請核銷，從飯店、餐廳、海產、漢堡、壽司，到早餐、便當、宵夜、小吃、飲料，民眾依需求各有所運用，

縣府感謝縣民使用振興券，共同為金門創造內需，確實促進在地經濟活絡，也特別感謝商家業者配合活動推出多樣搭券購買消費優惠方案，為地方帶來新興商機並溫暖金流。文水成說，縣府也很高興有業者表示，後續會以這個理念調整經營策略，與消費者共創雙贏。

金門

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