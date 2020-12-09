聽新聞
test
0:00 / 0:00
金門旱災農民苦不堪言 陳玉珍找農委會協調補助
金門遭遇十年來最嚴重的一次旱災，農民收成都受到影響，針對地區農民反映申請災害救助及農塘浚深等事項，金門立委陳玉珍今日找來農委會農糧署及農委會農田水利署等單位召開協調會。陳玉珍表示，農水署承諾對相關農塘濬深預算會協助幫忙，縣府若提案請離島基金補助，農委會也會給予支持。陳玉珍強調，政府應以照顧農民為出發點，減少農民因旱災所產生的損失。
陳玉珍表示，有農民向她陳情指出，這次辦理9-10月旱災業天然災害現金救助，但遲至11月16日農委會才公告可提出救助申請，而許多農民在公告農業天然災害救助期前，早已收割耕鋤，無法現勘進行拍照作為佐證資料，導致無法請領相關補助，希望中央單位能夠體察民意，放寬相關申請證明文件限制。
陳玉珍今天找來農糧署協調，農糧署北區分署長王安石表示，有關災害救助部分，按「農業天然災害救助辦法」及「農業天然災害救助作業要點」規定，由鄉鎮公所來認定，若遇到鄉鎮公所在認定上有所疑義部分，縣政府可組成勘災小組配合鑑定協助鄉鎮公所認定，解決農民的困擾。
至於農塘浚深的補助預算方面，農田水利署也表示，已有收到縣政府的申請補助函，會與縣政府再確認相關農塘的使用情況，對於優先亟需浚深的農塘會先優先處理。農田水利署也提到，縣府有表示將會提案申請離島基金補助，以加快預算籌措，這部分，農水署也會表達贊同之意。
陳玉珍最後提到，農民遇到天災等不可抗力因素，影響到作物收成，已經是一大打擊，若政府再不伸出援手，對農民來說可謂是雙重打擊，希望相關單位在政策思考時，不要墨守法規，而是應以照顧農民的角度出發，協助農民生計，才是善盡照顧百姓鄉親的積極作法。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言