東引鄉公所重建工程動土 見證東引建設發展

東引鄉公所今天舉行重建工程動土典禮，建成29年的鄉公所，因爭取到前瞻基礎建設計畫，將改頭換面成為地下1層、地上5層的綜合型辦公大樓，寫下東引政經建設發展歷史新頁。

東引鄉今天舉辦行政大樓及地下停車場拆除重建工程開工動土典禮，東引鄉長林德建邀請民眾到場觀禮，見證東引建設發展。東引鄉公所重建計畫工程花費約新台幣1億7000萬元，由內政部與交通部補助，餘款由鄉公所逐年編列預算支付，預計將自籌5100萬的配合款。

東引鄉長林德建表示，建成於民國80年的東引鄉公所，因為早期兵工建造，其中的海砂建材與工法已不符合安全需求，每年要花費約2000萬至3000萬元的經費整修，希望未來建造穩固使用的新大樓，並解決現今辦公空間不足問題，已規劃出符合需求的會議中心，希望可提供東引地區相關單位使用。

未來東引鄉公所將改建成結合鄉代會、戶政事務所共享的聯合辦公大樓，並補充地區停車需求。東引鄉長林德建指出，東引地區停車空間不足，居民車輛僅能停在街道，造成街道擁擠與村容問題，未來更新的大樓將增設室內停車空間，解決東引鄉親所面臨的不便。

屹立東引29年的鄉公所建築是樂華村指標，被東引居民稱為「小白宮」，鄉長林德建指出，因建築物依陸軍官校中正堂建築仿建，白色外牆與圓柱設計呈現地區獨樹一幟的建築風格，而有小白宮稱號。

配合工程，東引鄉公所遷至民眾活動中心執行鄉政工作，而東引鄉行政大樓及地下停車場拆除重建工程預計2年後完工。