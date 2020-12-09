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大火讓高雄臭整夜 台南市長黃偉哲再度被罵翻

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市長黃偉哲。記者修瑞瑩/攝影
台南市長黃偉哲。記者修瑞瑩/攝影

台南市歸仁區沙崙納骨塔附近台糖土地昨晚發生雜草火警，造成嚴重空氣汙染，引發民怨，抗議民眾灌爆市長黃偉哲臉書，黃偉哲今天表示，尊重大家的意見，但是消防人員第一個時間就趕到現場灌救，目前會全力追查是否人為縱火，如果真的有，大家應該要譴責的是這個放火的人。

昨天火勢延燒數個小時，由於地點及風向的原因，許多高雄市民都聞到臭味，抗議連連，環保局今天開出127萬5千元的罰單重罰地主台糖，認為沒有盡管理責任。

黃偉哲昨晚在臉書貼文「感謝消防、警察及環保工作同仁的辛勞，因火警造成空氣品質不佳，以致於對高雄、台南的市民造成不便，我們會全力追查元凶，並嚴懲肇事者。」

民眾則留言，「高雄兩百多萬市民吸整晚廢氣，一句道歉都沒有，知道要感謝公務人員，那兩百多萬高雄市民呢?哦...反正高雄市民沒投票權，讓陳其邁去扛?」、「不意外看交通就知道」、「就台南問題最多 高雄就要連累遭殃！」、「不要只會作秀，不在意這種發生在你管轄內，而危害到其他市民身心的小事」

黃偉哲今天表示，現場並不是農民在燃燒稻草，而是台糖土地裡的雜草燃燒，消防隊根據119的通報，5點21分接獲報案，5點39分到達現場就開始灌救了，所以消防人員是有在第一時間就到達現場。

他表示，昨天晚上就要求歸仁分局趕快去找火災的原因，是否有人縱火，因為昨天火勢雖然撲滅了，但是現場溫度還是很高，今天溫度稍降，消防局馬上就進入進行火場調查，務必在最短的時間內，把失火的原因找出來。

他表示，尊重民眾在臉書上表達意見，如果消防隊員有延誤灌救，當然會追究責任，但事實上第一時間內就抵達現場，真正要譴責的是放火的人。

昨晚發生雜草火警，由於吹北風，臭煙味飄散到下風處高雄市，空氣品質變差，引發高雄居民不滿，市長黃偉哲臉書遭灌爆。環保局今天上午與消防人員到場稽查，警方也調附近監視器，查是否有人露天燃燒造成。

歸仁沙崙納骨塔附近農田是在昨晚5點半左右發生雜草火警，由於吹北風有風速快，臭味很快飄散到高雄岡山、仁武、楠梓及市區，高市環保局透過空氣品質微型感測器監測追蹤，追到高雄、台南交界，查出來自歸仁雜草火警。

經消防人員全力灌救，晚上8點多控制火勢，約10點完全撲滅，不過，雜草火警影響到高雄空氣品質，呈現橘色指標，深夜時段仁武測站，短暫顯示紅色的空氣品質不良。

黃偉哲昨晚在臉書貼文「感謝消防、警察及環保工作同仁的辛勞，因火警造成空氣品質不佳，以致於對高雄、台南的市民造成不便，我們會全力追查元凶，並嚴懲肇事者。」

空氣品質 黃偉哲

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