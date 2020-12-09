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行動不便老翁改回原名 戶政人員到府服務　

中央社 / 屏東縣9日電

「謝謝妳們幫我改回原姓名，他日在黃泉與父母相見時，才不會愧對父母。」高齡82歲的楊姓老翁，想改回原名，因行動不便無法到戶政所，戶政人員到府服務，助他完成心願。

枋寮戶政所佳冬辦公室表示，楊姓老翁住屏東佳冬鄉，20年前曾申請改名，年過8旬憶及出生時的姓名是父母用心取，自己卻自認運勢不順而更改名字，怕日後與父母在黃泉相遇時，不知如何交待，想改回原姓名。

楊妻於11月23日至枋寮戶政所佳冬辦公室想替丈夫申辦改名，但規定須本人親自申請，戶政人員知道楊姓老翁的情形後，主動表示可以受理到府服務。

隔日一早，戶政人員戴愛梅和李燕玲攜帶行動化載具前往楊姓老翁住所，辦理改名，不久後，嶄新的國民身分證就送交楊姓老翁。

老翁以顫抖的手接過新穎的身分證，一看到身分證姓名重回原先父母所取姓名後眼角泛光，直說「對父母不會虧欠了」，對於戶政人員熱心協助，頻頻致謝。

縣府民政處勉勵第一線戶政人員繼續秉持同理心，以熱心便民的精神做最溫暖的服務。

老翁 身分證 屏東

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