高雄更名滿百 交通局推旅遊套票最低6折

適逢打狗更名為高雄100周年，高雄市交通局推出「台灣好行雄愛旺來」電子優惠套票組，即日起至110年1月31日可享最低6折、168元起優惠，即可搭乘台灣好行大樹祈福線及哈佛快線車票等，還有鳳梨罐頭工廠等遊程可玩透透。

交通局表示，台灣好行「雄愛旺來」旅遊套票，今年首度推出QR code電子套票，結合智慧科技，推廣無紙化環保概念，也呼應高雄市「好生活」政策目標。

交通局表示，以往旅客多反映購買套票無法即買即用，除需事先預訂並到捷運站領票，領了票又擔心票券遺失或毀損問題，因此今年全面升級為電子套票，民眾只要在高捷市集完成購票即可得到一組QRCode，隨時可依旅遊日期開卡使用。

民眾只要在智慧型手機上購票完成後，無論台灣好行大樹祈福線及哈佛快線車票、三合瓦窯DIY筆筒手作組或鳳梨工廠罐頭封罐DIY遊程體驗、一勾堂咖啡烘培坊下午茶組等，只要感應QR CODE即可玩透透。另可憑購買證明或訂單畫面至32家合作商家享購物折扣優惠。

明年1月31日前購買「雄愛旺來」電子優惠套票，可享有最低6折優惠，並可依旅遊期程使用到明年3月14日止。另想蒐集台灣好行一卡通特製卡及紀念明信片民眾，也可原價購買紙本套票組合。

相關活動訊息可上交通局網站(www.tbkc.gov.tw)、臉書粉絲團「轉動高雄青春夢-高雄市政府交通局」或洽「高捷市集」國民旅遊卡專區(網址https://gojet.krtco.com.tw/tour/listAll?p=2)及客服電話07-793-8888查詢旅遊產品。