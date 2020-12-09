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疫情募款受挫鎮長捐助 金門家扶感謝雪中送炭

中央社 / 金門縣9日電

金門縣金湖鎮長陳文顧今天捐助新台幣2萬元給金門家扶中心，扶助弱勢兒童就學。家扶中心表示，今年受到武漢肺炎疫情影響，全年募款金額未如預期，感謝陳文顧雪中送炭。

陳文顧的善款由家扶中心扶幼主委李根遠及扶幼委員郭金堡等人代表受贈。陳文顧表示，家扶寒冬送暖園遊會活動在6日熱鬧舉辦，提供弱勢兒童在園遊會中盡情享受快樂時光，得知未能達到扶幼助學資源籌措的預期目標後，決定貢獻出個人小小心意2萬元，希望能拋磚引玉，讓更多人幫助家扶中心。

李根遠感謝陳文顧寒冬送暖義行，並為家扶工作人員打氣。李根遠說，家扶中心收到這份愛心，會將這份對弱勢兒童的關愛，傳送給家扶的受助兒童。

家扶中心指出，今年家扶中心幫助金門地區370個孩童和220個家庭，其中金湖地區扶助兒童有95個兒童、55戶的家庭，約占全部鄉鎮受助兒童及家庭的1/4，透過這份扶幼助學捐款的協助，希望能幫助受到疫情影響，收入減少影響家計的家庭為優先協助對象。

金門家扶中心主任李桂平表示，今年全年度因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情，以觀光立縣的金門大受影響，不但觀光從業人員生計大受影響，一般民眾也因經濟來源不足，無法像以往捐助社福機構，家扶年度園遊會和全年善款都未達預期，只有6到7成，呼籲各界以社福捐款做為年度降低報稅級距減稅的方法，並順手作愛心，幫助家扶度過難關。

家扶中心 金門 疫情

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