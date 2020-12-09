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拒買福灣巧克力如滾雪球 屏東門市冷清不見董座父子

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東福灣巧克力面對如滾雪球般的拒買風暴，門市冷清，福灣董座父子今早未現身。圖／取自福灣官網
屏東福灣巧克力面對如滾雪球般的拒買風暴，門市冷清，福灣董座父子今早未現身。圖／取自福灣官網

屏東「福灣巧克力」今年在有「巧克力界奧斯卡獎」之稱的世界大賽亞太區賽奪下金牌，日前網友在Dcard重提福灣執行長許華仁父親5年前性騷女實習生和他辱罰女學生的往事，網路發起「拒買性騷擾巧克力」活動，知名聯名品牌相繼下架切割，福灣昨天二度在官網發出道歉聲明，網友反而加大撻伐力道；面對如滾雪球般的拒買風暴，門市較平日冷清，福灣董座父子今早未現身。

福灣巧克力奪得多項世界巧克力大獎亞太區賽獎項，也與諸多品牌推出聯名產品，包括甜甜圈、啤酒、土司、雪糕等；有如網友上月15日在《Dcard》女孩板發起抵制福灣巧克力的活動，提到福灣和許多品牌推出聯名，認為大家似乎都淡忘過去的性騷擾事件，接著整理出相關報導及判決書，要幫大家「回顧」事發過程。

由網路燃起的「｢拒買性騷巧克力」活動迅速延燒，福灣在11月27日在臉書粉絲專業發出首封聲明道歉，但網友不但不領情，仍持續在「福灣巧克力」粉絲專業聲明貼文中，持續發文撻伐，並抨擊福灣大量刪文；知名品牌嵜本、乖乖、Mister Donut、桂冠等聯名合作廠商火速切割表示相關商品都會下架後，福灣昨天再發道歉聲明，仍止不住網友怒火。

在如排山倒海的撻伐聲中，也有網友抱持不同看法，留言聲援「福灣加油，已經接受法律責任而且有道歉了，我還是會繼續支持的，台灣青年創業不容易，福灣真的很努力，加油」，「錯了就是錯了，但敢永於承擔錯誤並改進這就對了，人非聖賢，孰能無過，繼續加油，你們的巧克力非常好吃，我會再繼續支持你們，也希望你們能繼續鞭策自己，繼續為大家做出甘苦甜蜜的人生巧克力」，甚至有網友提到陰謀論，因同行眼紅，將5年的醜事翻開，打擊聲譽。

網紅「T妹」8日晚間也在臉書發文表示，網友拒買福灣巧克力的產品合理，但其他企業剛好使用此家的原物料，不代表他們認同性騷擾，「難道要如同古代誅九族嗎？」

福灣巧克力位於屏東縣東港鎮的門市，近來較平日冷清，面對如滾雪球般的拒買風暴，福灣董座父子今早未現身；員工私下無奈說，老板很用心，台灣品牌世界冠軍真得不容易，公司對待員工很好，事發後門市生意有影響，但仍有消費者一路支持，認為「一碼歸一碼」。

屏東福灣巧克力面對如滾雪球般的拒買風暴，門市冷清，福灣董座父子今早未現身。圖／取自福灣官網
屏東福灣巧克力面對如滾雪球般的拒買風暴，門市冷清，福灣董座父子今早未現身。圖／取自福灣官網

福灣 巧克力

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