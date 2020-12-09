高市議員黃紹庭掛病號 陳其邁關切給醫囑

高雄市議會近來有多名議員身體不適掛病號、住院，國民黨市議員黃紹庭也因病今天請假未進行市政總質詢。市長陳其邁表示，有關切並給醫囑，請他多休息、早日回議會質詢。

黃紹庭是國民黨籍大砲型的議員，質詢鏗鏘有力，被點名的官員不敢輕忽。原訂今天上午總質詢，臨時請假無法出席。據了解，他的視力受損，日前正在休養。

陳其邁接受聯訪時指出，有關切黃紹庭並了解他的狀況，有給他一些醫囑，並請他多休息，早日返議會質詢。

議會除了黃紹庭之外，日前也有多名議員掛病號住院，議長曾麗燕表示，有多次聯繫住院議員要前往探視，不過議員都以休養中婉拒。

除了因病住院的議員之外，也有多名議員腳傷，包括副議長陸淑美、國民黨市議員陳麗娜、蔡武宏、民進黨市議員李喬如等人，有人是跌傷，有人是運動傷害。