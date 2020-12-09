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一夜異味1999檢舉350通電話 高市環保局罰台糖10萬起跳
高雄市區昨晚瀰漫燃燒異味，高雄市1999一個晚上接到350通電話，高雄市環保局表示，發生地在台南歸仁，高雄卻是受害的結果地，將依據空汙法裁罰土地所有人台糖10萬至500萬元。
高雄市環保局稽查科長陳偉德說，昨天傍晚先是阿蓮、岡山等區居民打1999通報聞到燃燒異味，接著楠梓、鼓山、大社也有民眾反映，連前鎮、小港等南高雄地區也聞得到。
陳偉德表示，雖然發生地在台南，但因為昨天吹北方，風向因素，加上高雄位於下風處，高雄受害程度比發生地台南更深。
這一雜草火警發生地點在台南歸仁，從傍晚起火，燃燒到晚間10點多才撲滅，燒了8公頃的農地。地主是台糖，高雄市環保局將以發生的結果地來主張，依空汙法裁罰台糖10萬至500萬。
高雄市副市長林欽榮表示，昨天傍晚第一時間，環保局人員透過空氣微型感測器數據找源頭，巡查人員自阿蓮國中一路追查至台南市，高雄市也接到台南市來電請求支援2輛水庫車，高雄市消防局派遣永安、湖內分隊各一輛水庫車支援台南。
高雄市政府聯合服務中心主任蔣奇樺說，昨晚高雄市1999確實接到大量的異味通報，通報時間集中在晚間6點至8點之間。
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