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選民服務遭疑關說 高雄市議員：如有關說，辭議員職
高雄市林園一名婦女涉在一藥妝連鎖店拿走保健食品未付錢即離去，觸動警報器，店家報警處理，婦女打電話向選區的市議員韓賜村求援，韓賜村前往了解，但被質疑關說、施壓。韓賜村今天表示，如果有關說，他會辭去議員職。
韓賜村說，他趕到藥妝店時，有店員、派出所副所長在，還有好像是保全人員在錄影，他怎麼可能會關說？偷竊是公訴罪，警方已經移送了，他怎麼會去干預司法？
這是本月6日的事，一名婦女到連鎖藥妝店購物，拿了一盒保健食品但未結帳，走出店外時觸動警鈴，店家報警，婦女打電話向韓賜村求助。韓賜村說，他先趕到派出所，得知是涉偷竊，不到2分鐘就離去，但認為還有後續和解、賠償問題，有協調空間，為選民服務，他設法和藥妝店聯繫，店裡接電話的人員說如果有進一步的結果會告知他，可是該案被移送了，他也沒有接到店家的電話，就到店裡了解狀況，當時是覺得店員的態度不好，卻被說是關說。
韓賜村之所以被質疑關說，即和那時的錄影內容流出有關。韓表示，那時現場有員警在，他也知道有人在錄影，怎麼可能公然關說？如果他有關說，他會有擔當的辭去議員職。
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