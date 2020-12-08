拍一張未來老照片 邀馬祖人為在地留下歷史

中央社 / 連江縣8日電

為記錄馬祖當代生活記憶，馬祖民俗文物館舉辦「拍一張未來的老照片」徵集活動，邀請民眾記錄今年的馬祖人、事、物，留下此刻馬祖的歷史。

馬祖民俗文物館表示，隨著攝影師阮義忠的「馬祖1979 MATSU攝影展」開展，獲得居民回顧與反思41年前的馬祖記憶，同時成為馬祖研究有力佐證。

民俗文物館希望藉由徵集活動延續感動，邀請民眾投稿今年發生在馬祖四鄉五島生活文化相關的照片，不管是人物、道具、表演情況、日常生活等紀錄，只要是今年度拍攝都可投稿。

馬祖民俗文物館展覽負責人曹嘉玲今天指出，透過照片徵集活動，希望傳遞攝影不僅是專業拍攝技術的呈現，更重要的是拍攝最真實感受與記錄當下，透過生活感的隨手記錄，就有可能讓照片成為未來的馬祖歷史，值得保存與回顧，希望透過活動引發拍攝記錄的關注，讓所有人繼續創造感動。

連江縣政府文化處表示，透過阮義忠用攝影記錄馬祖生活的感受，留下當時對馬祖生活的影像紀錄，希望徵集活動可延續影像紀錄的價值，為持續變更的馬祖生活改變進行記錄，也透過老照片與現在照片的今昔對照引發省思。

「拍一張未來的老照片」徵集活動將於明天晚間12時截止收件，將由專家學者進行評審，遴選50張照片，為馬祖未來的歷史留下痕跡。

馬祖

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