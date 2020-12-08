高雄跨年交通疏運出爐 放不放焰火？市府：「再看看」

高雄跨年活動「2021跨百光年」，將於12月24日至1月3日於高雄港愛河灣登場 ，市府交通疏運計畫出爐，因應12月31日跨年夜大量人車湧入，會場周邊將逐步實施三階段交通管制（當地居民商家除外），包括管制汽車只出不進，捷運、輕軌配合延長營運時間至凌晨2點，並視人潮加密班次，捷運中央公園站規畫免費接駁公車等。交通局預估大眾運輸可疏運約8到10萬人。

12月31日跨年夜，市府會場周邊將逐步實施三階段交通管制（當地居民商家除外），包括管制汽車只出不進，引導機車從中正路進入鹽埕區，捷運、輕軌配合延長營運時間至凌晨2點，並視人潮加密班次，捷運加密最快2.5分鐘一班、輕軌加密最快7.5分鐘一班。

此外，市府也於捷運中央公園站規畫免費接駁公車，配合捷運及輕軌延後收班運輸。

交通局表示，跨百光年晚會周邊自12月31日12時起至明年1月1日2時止，鼓山一路以東、興隆路(不含)以南、成功一路(不含)以西、臨海新路以北的區域陸續實施三階段交通管制，管制區內除當地居民商家外，禁止車輛通行，且周邊將加強拖吊、取締違規停車。

交通局建議搭乘捷運橘線至O1西子灣站或O2鹽埕埔站，或是搭乘輕軌至C11真愛碼頭站、C12駁二大義站、C13駁二蓬萊站，下車後再步行5至10分鐘，即可抵達高流舞台或蓬萊舞台，另市區公車包括12、205、紅3、紅9、168東、168西等6線公車配合延後收班至凌晨2時。

為引導機車順利抵達會場，31日下午3時開始，機車可從中正橋沿大公路、鼓山一路、臨海新路至蓬萊路進入高雄港區蓬萊舞台，並規畫開放區內2處收費停車場，做為機車臨時停放使用。

另外，前往高流舞台的民眾，也可將機車停放於河東路及海邊路的臨時機車停車場，再由高雄流行音樂中心聯絡橋步行前往。

另由於現場停車位有限，交通局提醒使用汽機車民眾，可於捷運南岡山站、都會公園站、凹仔底、小港機場站等捷運站停車場，停車後轉搭捷運、輕軌往返會場。

配合防疫政策，市府也呼籲搭乘大眾運輸應配戴口罩。另為加速人潮疏運，此次跨年活動自下午6時起提供免費接駁車往返會場至凌晨2時，盼民眾多利用大眾運輸工具前往。

交通局預估跨年夜大眾運輸可疏運約8到10萬人。不過至於放不放焰火？新聞局長董建宏說，高雄跨百活動的重點在燈光秀，會以燈光秀為主，至於焰火的部分，「之後再看看」。