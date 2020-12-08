助新住民考駕照 高雄監理所推考照輔導班

新住民想在台灣考駕照，常面臨看不懂、聽不懂、遇到問題無人可解答，高雄市區監理所提供多國翻譯服務，也設有雙語櫃台，更為新住民開設考駕照的輔導班，設計多國語言題庫，派專業道路交通安全講師授課及輔導考照。

高雄市區監理所表示，新住民初來台灣對於交通安全規則及法令還處於一知半解的狀況，常常因為不懂交通安全規定導致違規事件或事故的發生，甚至財產或是生命的損失，語言及文字的隔閡，更是造成新住民學習台灣交通安全規則及法令的阻礙。

高雄市區監理所說，對新住民來說，考台灣駕照，最困難的是看不懂、聽不懂、遇到問題沒有人可以解答，高市所首創機器人小布提供各國語言的翻譯例如泰語、越語、日語、韓語等共計百種語言的翻譯服務，並設立雙語服務櫃台協助外籍人士及新住民辦理監理業務。

此外，高市所也為新住民開設考駕照的輔導班，針對新住民需求，設計多國語言題庫，結合國立高雄大學的教授來協助翻譯內容，提供不同語言的題庫，並且派專業道路交通安全講師授課及輔導考照。

高市所所長陳崑山說，開設新住民考駕照輔導班協助新住民考取台灣駕照，幫助新住民出外買菜、接送小孩及長者，讓他們在行的方面合法化，並盡快融入在地生活，也教導新住民台灣道路交通安全規定，進而提升行車安全，降低事故發生。