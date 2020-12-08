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高雄大林蒲遷村3場說明會 陳其邁議會總質詢後親上火線

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議員蔡武宏促高雄市政府重視大林蒲居民權益。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議員蔡武宏促高雄市政府重視大林蒲居民權益。記者楊濡嘉／攝影

高雄市小港區大林蒲遷村案是高雄市近期重大事項，今天市議員蔡武宏再促市長陳其邁要重視大林蒲居民的健康、土地、居住權益，另有大林蒲居民到議員陳抗，要求遷村土地一坪換一坪。陳其邁強調，議會總質詢之後就會安排3場說明會，他會親自與大林蒲居民溝通，也已請衛生局規畫遷村之後持續追蹤大林蒲居民的健康狀況，行政作業方面已經和經濟部開過會，現在促請行政院也支持。

蔡武宏和大林蒲居民一再強調遷村土地要一坪換一坪，蔡並提及居民健康追蹤、未來稅賦、建蔽率、宮廟遷建等大林蒲居民關心的事。

陳其邁表示，市府跟國衛院有一個研究計畫，他已請衛生局就大林蒲居民的健康調查和風險評估，再增加預算加以照顧；也就是說大林蒲居民遷到鳳山區之後，因為過去在大林蒲居住時可能有受到像石化業的排放物等的影響，市府都會追蹤調查，市府不會忘記居民的健康照顧。

陳其邁說，這會有一個專案來執行，不管是國衛院的補助或市府的預算，都會超過空汙基金相關規定的金額。

陳其邁表示，大林蒲遷村案現在的進度，此計畫要先公布草案，他和議員、議長曾麗燕等到當地開3場說明會，每一場他都會到，居民有任何意見都可以拿出來講；之後，這個計畫才會送經濟部和行政院核定，並進入報編的程序，他日前已跟行政院開過會；之前有跟大林蒲居民開過意見溝通會議，大家有不一樣的聲音，他都記下來，一條條跟經濟部開會，已經開完，現在拜託行政院能夠支持，如果可以，大概在總質詢結束就有時間和居民開3場說明會。

陳其邁表示，紅毛港遷村時 他當高雄市代理市長，他都尊重宗教信仰，宗廟都高興搬新家；大林蒲的宮廟，有的才整修好，有的是舊有的，但都會用新建物的標準去查估，遷村後所需土地、補償都準備好了，地坪數如果不足，會增加，建築物如果是舊，也是用新的查估並補足；居民的住宅，遷村之後建蔽率和在大林蒲差不多，但容積率會增加，如果原是4樓的仍建4樓，就按4樓補助，要是原來是4樓的要建5樓，第5樓居民可能要自行負擔，這些事項，都會在3場說明會時跟居民說明。

高雄市長陳其邁表示，議會總質詢結束之後，會安排行程與大林蒲居民開3場說明會。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長陳其邁表示，議會總質詢結束之後，會安排行程與大林蒲居民開3場說明會。記者楊濡嘉／攝影
高雄市大林蒲居民到高雄市議會陳情，促大林蒲遷村案對於民地要一坪換一坪。記者楊濡嘉／攝影
高雄市大林蒲居民到高雄市議會陳情，促大林蒲遷村案對於民地要一坪換一坪。記者楊濡嘉／攝影

陳其邁 行政院 衛生局

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