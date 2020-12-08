教育交流啟新頁 澎湖風櫃與美國小簽MOU

澎湖風櫃國小今天與來自美國愛達荷州和平谷特許學校簽訂教育交流合作備忘錄，開啟台美國小教育交流新頁，風櫃來的孩子將充當觀光大使向美國小朋友介紹澎湖的文化。

和平谷特許學校(Peace Valley Charter School)有300多名學生；位於馬公的風櫃國小，小1到小6每年級各1個班，共46名學生。今天這項教育交流合作備忘錄（MOU）簽訂，由風櫃國小校長林妍伶透過遠距，與和平谷特許學校校長Andrew Ross共同簽訂。

林妍伶表示，為開拓澎湖偏鄉孩子的視野，走出澎湖與世界做朋友，培養學生多元文化與國際理解的國際教育核心素養，在與愛台婦女會多次的遠距會議，終促成這次台美學校教育交流新頁。

林妍伶表示，風櫃國小是一所海洋教育資源學校，除了發展學校海洋教育特色外，未來更應逐步與國際接軌，讓更多的國際社會知道澎湖的海，今天雙方簽訂教育交流合作備忘錄後，未來學校除每週一會透過遠距與美國學校連線學習英文，讓海島學子感受到參與國際教育化活動的正向態度與積極學習成果，拓展全球交流。

風櫃國小對課程的安排打破年齡層，從結合孩子生活經驗開始，像跟朋友介紹彼此，透過不同的語言，先拍成Video藉由影片互相交流，進一步再設計任務與主題的方式讓彼此藉由書信溝通、遠距視訊交流。

低年級部分，從設計並製作姓名祝福卡片，簡單用書信的方式進行交流。中年級則是分享學校英語日帶動的活動影片，用簡單英語來介紹自己與分享。高年級孩子，以拍攝影片或者遠距交流介紹自己的家鄉、學校與生活，在分享彼此同時，體驗文化差異並進一步瞭解與尊重。

包括美國愛荷達亞太區辦事處長顏銀德（EddieYea）與澎湖縣政府教育處長蘇啟昌今天共同見證歷史性的一刻，並互贈紀念品，風櫃國小師生並合唱來歡迎出席觀禮的美國友人。