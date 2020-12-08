高雄市議員為毛小孩請命 考陳其邁當場辨認愛貓陳小米

高雄市議員黃秋媖今天在市政總質詢時關心流浪動物的收容、結紮、死後焚化、樹灑葬、寵物公園、動保教育等問題，請市府在人力、經費與規畫上多著力。市長陳其邁表示，在動物保護方面，高雄市還有許多不足，短期內能做的，會趕快做，像寵物公園會聽取動保人士的意見，以能符合動督盟的10項標準，長期的動保政策，在教育、觀念的宣導會落實。

黃秋媖表示，她連續8年與動保團體舉辦毛小孩結紮活動，結紮約2000多隻的毛小孩，估算可以減少上萬隻新生毛小孩。她並列出5隻貓讓陳其邁辨認那一隻是陳其邁家的愛貓陳小米，陳其邁一下子就認出是第二號。

黃秋媖要陳其邁表達一下動保宣言，陳其邁說這個範圍很大，目前重要的是要把動物收容做好，給動物基本的照顧環境，讓更多市民宣導結紮不放養；收容的部分，目前燕巢收容中心是中繼站，可能還需要一個最終收容的地點，要讓流浪狗 流浪貓從結紮、中繼站到最終收容，都有規畫，這方面高雄市做得還不足。

陳其邁表示，市府會在都市內設寵物公園，也會符合動督盟的10項指標。

黃秋媖並促市府增加動保收容中心的人力來照顧毛小孩，不只設寵物公園，並增設動物焚化爐、寵物樹灑葬園區、包括公益樹灑葬園區、更落實動保教育，讓動保觀念扎根。

陳其邁說，動保處人力同仁工作非常忙碌，會請農業局增補，收容所會再加強，這是過去的老問題，這幾年加速調整，盼很快解決問題，現有行政體系人力不足，還是要跟動保團體合作，包括寵物公園的建置提供很好的意見；寵物焚化爐的部分，現有7個民間的焚化爐針，市府會輔導業者解決用地問題，如果公設，估需1600萬元，會跟中央爭取。