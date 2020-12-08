豔麗奪目「墾丁之花」點亮 墾丁夜遊打卡新亮點

屏東墾丁商圈發展協會為營造墾丁夜之美，請藝術家以有「墾丁之花」美名的棋盤角打造燈飾意象，高3公尺、寬2公尺的「墾丁之花」上周日在大灣草坪點亮，入夜後間歇發出不同的繽紛光芒，和墾丁牌樓的彩光相輝映；總幹事蔡正榮說，夜間才開花的棋盤角，美麗花朵雖只有短暫數小時，淡淡的香氣及堅毅的生命力，點綴了台灣之美，在地商家也推出打卡優惠好康。

墾丁商圈發展協會去年底請在台灣燈會創作「恆春風巢」的楊忠熏 ，打造高約2公尺，由2020支空酒瓶組合的球體造型「墾丁之珠」，在墾丁大灣草坪展出獲得好評，「墾丁之珠」移展後，為繼續營造墾丁夜之美，發想以有「墾丁之花」、展現花蕊之美的棋盤角為主角，請藝術家以玻璃纖維及銅絲創作棋盤腳花燈飾藝術，入夜後點亮至10時，成為墾丁商圈迎新年的打卡新亮點。

「它是墾丁最具代表性的植物！」墾丁商圈發展協會總幹事蔡正榮說，棋盤腳樹原產地為東南亞、澳洲及太平洋諸島，種子漂浮於海潮中隨波逐流至各地繁殖，在台灣主要分佈在蘭嶼、恆春半島，因果實造型狀似棋盤而得名，又稱「墾丁肉粽」，生長環境是坎坷艱難的，它在貧瘠的珊瑚礁上，向下紮根以穩固樹身，勇敢地迎向大自然挑戰，在海岸邊承受惡環境。