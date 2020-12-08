蘇貞昌：屏南快速道路、恆春觀光鐵路 我都不贊成

列為前瞻基礎建設的恆春觀光鐵道，行政院裁示「重新檢討再議」而暫緩。民進黨立委周春米今在施政總質詢再次爭取興建屏南快速道路、恆春觀光鐵路，但行政院長蘇貞昌明確回應，「我都不贊成」。蘇貞昌表示，他寧可將預算放在改善屏東各種需求，而非這兩項交通建設。

周春米在施政總質詢提到，屏東縱長112公里，為了恆春半島觀光永續發展，觀光鐵路是非常好的方向；讓在地人交通便利，屏南快速道路也是應該努力達到的建設；國土改善，縮減城鄉差距，有了快速道路從潮州或哪裡到恆春都很便利，要求蘇貞昌說明對屏東交通改善的具體看法。

蘇貞昌表示，他與屏東縣長潘孟安談過，他自己是屏東人，對屏東很了解，但他很談白說，「這兩個案我都不贊成」。他說，屏鵝公路在國定假日、週日很塞，但是平日卻很少車輛，他認為花六、七百億元興建快速道路、或花兩、三百億元興建觀光鐵路，他寧可將錢用於改善屏東其他地方。

蘇貞昌說，屏東要改善的地方非常多，他願意大力投入，像是高鐵南延等，不會輕忽自己的故鄉，但錢要花在刀口上。他也舉例，蓋快速道路若是為了方便醫療後送，不如將當地醫院做好，將遠距醫療做好，他要做的是這樣的事情。

對立委周春米希望蘇貞昌要求三個月內提出屏東南部交通改善完整規劃，蘇貞昌也做出承諾，並表示會大力支持。