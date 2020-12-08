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高雄跨年獨步3舞台營造光束劇場 海上舞台有一個籃球大
高雄市的跨年活動，真的獨步全台！不只有兩個陸上跨海相對的表演舞台，海上還加一個約有一個籃球場大的平台船舞台，要以「3舞台」呈現，海、港、船在變幻的光束、雷射中，以海陸空三元的形式把愛河出海口打造成光的劇場，跨年活動將提早從本月24日開始，延伸到明年1月3日。
高雄市長陳其邁和副市長史哲今天證實今年高雄跨年舞台有3個，不只之前公布的蓬萊舞台和高流舞台，在海上加上一個平台式舞台。
史哲說，這個舞台就是大港橋的工作平台船 ，和一個籃球場一樣大，上面會有表演；藉著陸上兩大舞台和海上平台舞台，要用光束雷射把愛河灣形成光的劇場。
史哲昨天在臉書公開高雄「百年」跨年活動的簡短宣傳影片，引起各方注目，整個海陸光束、雷射看起來比煙火還燦爛。至於跨年要不要放實體煙火，史哲表示還在規畫中。
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