高雄跨百驚喜連連 平台船將變身海上舞台

「高雄跨百光年」雙舞台是特色，不過副市長史哲在臉書（Facebook）貼文指出，市長陳其邁交代要有驚喜，所以加碼海事工作平台船「宏禹一號」將變身為「2+1舞台的海上舞台」。

史哲在臉書發文介紹台灣製造的海事工作平台船「宏禹一號」，總船長80公尺、船寬33公尺、船深4.5公尺及乘載力等，貫錨固定在50公尺海底岩盤。

史哲貼文指出，海上風力發電機座工程需要用到它、大港橋興建及海洋資源探勘等都要用到它，「在跨越百年的此刻，屬於港灣城市獨有特色的它，不能缺席」。

「你以為跨百，雙舞台就這樣？！錯了！我們很貪心！！」史哲表示，市長交代要有驚喜，所以只好一直貪心加碼，宏禹一號將變身將成為「2+1舞台」的「海上舞台」。

史哲說，「高雄2021跨百光年，海、港、船必然是我們演出的一部分」，第3舞台就在港灣的海中，「跨百光年是跨百、跨海、跨界，還有誇張」；至於表演內容，他則是先賣關子。

史哲表示，「百年唯一一次，跨越百年倒數。」8大場景、3大舞台，海陸空玩大港，12月24日到1月3日在高雄愛河灣，「讓我們以光為名，一起照亮百年高雄」。