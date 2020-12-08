潮犇幸福主題月曆開放即送4百本 潮州鎮公所加碼增印

屏東縣潮州鎮公所透過甄選從民眾投稿的33件作品中，選出12個代表潮州當月意象的照片，作為「2021潮犇（音奔）幸福」主題月曆，原先預計推出3000本，於昨天開放索取，便送出近400本月曆，不僅出乎鎮公所預料，為防供不應求，鎮公所目前正考量增印月曆。

潮州鎮公所指出，「2021潮犇（音奔）幸福」主題月曆，是透過今年大潮祭發現潮州之美攝影徵件活動，廣邀愛好攝影的民眾以潮州為題，拍下具有在地特色的照片，經網路投票及專家評比後，從33件作品中，選出12個代表潮州當月意象的照片製成主題月曆。

主題月曆中，鎮公所將獲獎作品按照月份編排，除了寫出當月份代表地方意象的主題，如二月春遊潮庄、三月櫻花盛開河濱公園、五月潮州賽神蝦等，更收錄潮州知名景點，如潮州舊鐵橋、潮州日式歷史建築文化園區、朝林宮、摸乳巷等景點，此外，也有代表潮州的戲曲文化及養殖蝦產業，可藉由月曆認識在地人文特色。

領取月曆的居民表示，透過網路得知鎮公所發放限量主題月曆的消息，擔心晚一步可能會拿不到，便在首日領取。