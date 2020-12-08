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南迴「草埔地磅站」小車頻誤闖挨罰！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
草埔地磅站告示牌放在路中間，且角度不是面向轉彎處，小客車跟在大貨車後方較不易察覺。圖／溫姓駕駛提供
草埔地磅站告示牌放在路中間，且角度不是面向轉彎處，小客車跟在大貨車後方較不易察覺。圖／溫姓駕駛提供

省道台9線南迴公路「草埔地磅站」10月12日啟用，不過，近來不少小客車駕駛反映指引標示設計有問題，導致誤闖地磅站遭開罰，至今已開出近百張違規駛入地磅站罰單，希望相關單位檢討改善。公路總局第三養護工程表示，會加強日夜間標示及人員的交管。

三工處指出，依規定草埔地磅站均有設置指引標示，不過，造成不少誤闖的小客車，導致違規，會再加強該路段的日夜間的標示及人員的交管，希望儘量降低類似的違規案件。若用路人不服取締，可提行政訴訟程序，也請民眾行經該路段，放慢車速，注意行車標示，避免受罰。

草埔地磅站位於南迴公路北上438.5公里處，今年10月12日啟用，主要針對大貨車輛過磅稽查，但由於地磅站位處S彎道上，且該路段為雙向2線道，不熟悉路況的小客車駕駛，跟在爬坡慢速的大貨車後方，地磅站指引標示就易被擋住，而跟著駛入地磅站內，因而違規。

洪姓小客車駕駛說，草埔地磅站設計真的有問題，三角錐擺的位置感覺很像是引導車子進去，地磅站的大客車請走右線的告示牌放在中間而且角度不是面向轉彎處，開車右轉根本不會注意到，告示牌應該放在轉彎前，他相信這個不會是第一次發生。

林姓駕駛說，路況不熟再加上視線不好的時候真的會開錯，剛好右轉跟在大車後面會被誤導進去，上次開在他前面的2轎車就一起開進去再硬切出來，吃對向車道才能轉的出去，說真的很危險。

但也有用路人認為，盡可能和大貨車保持距離，並隨時注意路旁標示，這樣就不會誤闖地磅站，畢竟被開單的人是少數，警察開單是剛好而已，畢竟沒有違規駛進地磅站的還是多數。

警方表示，小客車違規駛入地磅站，依據道路交通管理處罰條例未依交通、標線、號誌指示，可開出900元至1800元罰單，提醒請用路人行經該路段時，放慢車速，注意行車標示，避免受罰。

省道台9線南迴公路「草埔地磅站」10月12日啟用，不過，近來不少小客車駕駛反映指引標示設計有問題，導致誤闖地磅站遭開罰。圖／溫姓駕駛提供
省道台9線南迴公路「草埔地磅站」10月12日啟用，不過，近來不少小客車駕駛反映指引標示設計有問題，導致誤闖地磅站遭開罰。圖／溫姓駕駛提供

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