金門縣社區長照在地安養拼圖 力拚2021年達陣
金門縣長楊鎮浯今天視察安岐多元照顧中心、金湖鎮衛生所新建工程，了解長照布建及執行現況後表示，日間照顧及小規模多機能服務明年上路，完成社區長照拼圖，落實在地安養。
為了在2021年達成「一國中學區一日照」目標，金門縣申請前瞻基礎建設計畫及衛生福利部國健署經費補助，新建金湖鎮衛生所、金沙鎮衛生所、烈嶼鄉衛生所及安岐多元照顧中心，並規劃日間照顧空間及小規模多機能服務空間。
楊鎮浯及金門縣衛生局長李錫鑫傍晚視察金湖鎮衛生所、安岐多元照顧中心新建工程，其中，金湖鎮衛生所新建工程已在6月竣工，現正辦理後續驗收及日間照顧委外營運作業，未來可增加金湖鎮30人的日間照顧服務。
安岐多元照顧中心工程可望明年1月竣工，除可提供最多60人的日間照顧服務外，每天還可供應最多9人的夜間臨時住宿服務，到時將增加西半島的照護量能。
楊鎮浯指出，安岐多元照顧中心案爭取中央新台幣3700多萬元經費，加上縣府預算，共斥資4000多萬元打造，內有日照及臨時喘息服務，讓長輩晚上可以與家人共享天倫，日間送到日照中心與同齡者從事相關活動。
他說，如此一來，長輩人際關係不至疏離，比機構式照顧更有效果，落實在地安養目標；未來還將開辦幼幼班，讓長者與幼兒都能在金門安心生活。
金門縣政府指出，期許金湖鎮衛生所及安岐多元照顧中心新建工程明年度能上線服務，提供日間照顧服務及小規模多機能服務，包括居家服務、日間照顧服務與夜間臨時住宿，減輕家有失能、失智老人的照顧負擔，完整社區長照拼圖。
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