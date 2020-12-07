快訊

央行出手打炒房 賴正鎰：原子彈來了

拒買福灣！桂冠「巧克力湯圓」全面停產、收入捐公益

澎湖交通船克服風浪 離島民生物資醫藥品來了

中央社 / 澎湖縣7日電

澎湖凜冽東北季風阻斷島內2、3級離島的運補，今天東北季風稍弱，澎湖交通船紛紛開航，望安公所租用的「光正6號」並增開馬公花嶼航班，順利載運人員與運補民生物資及醫藥品。

澎湖縣政府指出，澎湖有人居住的離島，包括馬公、白沙及望安等多達13處，平時均有公營或租用民間交通船，或由漁船載客及運送物資。

不過，東北季風吹起，離島間交通船大都停駛，其中最偏遠的望安花嶼，幾乎有近半個月沒有交通船停靠的窘境，也間接影響島上民生供需。

縣政府除有車船處所屬「南海之星2號」定期航行望安及七美外，考量2、3級離島的不便，分別由公所租用民營的大型海釣船或客貨輪來支援，其中，七美協調「上大168」海釣船、望安僱請「光正6號」支援花嶼航線，解決離島間的運輸。

澎湖縣政府旅遊處表示，澎湖海域今天風力在9級，「南海之星2號」滿載民眾與民生物資，開往望安及七美，但受海面風浪影響，提前駛返馬公。

旅遊處指出，「光正6號」早上自望安開抵馬公後，隨後增開馬公到花嶼航班，輸運駐守近半個月的21名人員往返交班外，更滿載學校的蔬果、衛生所的醫衛材等，讓離島免於斷炊之苦。

澎湖 馬公

延伸閱讀

馬公資源回收場車棚 清晨火警4車毀損

台南安南暨澎湖扶輪社送愛 捐台南高工30萬元獎學金

3不分區大將在澎湖設服務處 江啟臣25字抨擊民進黨

落實澎湖在地服務 國民黨不分區立委服務處揭牌

相關新聞

屏東縣議員質詢促「蘇下潘上」 潘孟安：不要害我啦

萊豬問題引發國人反彈，屏東縣議會今總質詢，國民黨屏東縣議員唐玉琴說，行政院長蘇貞昌是屏東人，批蘇信口開河，信功事件打擊成...

生育津貼僅屏東縣沒發 潘孟安：資源用在刀口上

屏東縣議會總質詢，縣議員陳揚關注縣府如何提供給青年更友善的育兒環境，陳揚說，22個縣市都有生育補助，唯獨屏東縣府沒有，只...

高雄市「環保騎士隊」成軍！清潔隊執勤使用電動機車

高雄市環保局「環保騎士隊」今天在四維行政中心成軍，12月先行試辦20輛，110年起推動清潔隊執行公務使用電動機車。中鋼公...

屏東市建華二街拓寬完工通車 公所期盼完善周邊交通

屏東市公所今天辦建華二街拓寬通車典禮，市長林恊松表示，拓寬工程能讓火車站周邊交通網絡更完備，除能疏解車流，保障用路人安全...

潮州黃昏市場外傳遷址居民不捨 業者：細節仍在規畫

屏東潮州鎮位於朝昇路上的尚青黃昏市場，在地經營數十年，由於該處屬住宅用地，再加上近年潮州鎮內地價上漲，有鑑於建築效益大於...

明倫社宅租金4萬 林欽榮驚呼：一定試算方法有誤

台北明倫社宅月租4萬惹議，高市議員簡煥宗今擔憂高雄市位於亞灣蛋黃區的社宅會步入高租金後塵；副市長林欽榮答說，他保證高雄亞...

高市安心即時上工計畫釋千職缺 12月8日至11日開放登記

高雄市勞工局表示，高雄市110年「安心即時上工計畫」12月8日至11日開放登記，讓疫情期間收入受影響的民眾，獲得政府提供...

防堵漁、移工防疫破口 陳其邁：採最高標準嚴密把關

移工染疫引發防疫破口憂慮，高雄市也有移工偷溜出旅館8秒遭到開罰。高雄市長陳其邁上午受訪表示，高雄不論漁工或移工，各局處都...

巡守隊維護治安 難敵老化隱憂

警力有限民力無窮，巡守隊是守望治安好夥伴，高雄市議員黃文益日前質詢關注巡守隊誤餐費等權益，要求重視訓練、裝備，才能吸引新...

助警擒賊 巡守隊員常建功

熱心服務的巡守隊員分散城市各角落，帶給社區居民安全感，也常有建功。

張曉風回舊居 重上一堂國文課

陽明大學校友會昨下午邀請曾在母校任教30多年的作家張曉風回到屏東舊居永勝五號，50多名從第一屆橫跨至數十屆的校友到場，一...

高雄擬辦「親子日」 帶毛小孩進市府上班

毛小孩權益愈來愈受重視，陳其邁昨在吹狗螺音樂節宣布，市府本月起試辦親子日，讓員工帶毛小孩上班。此外，高市第一座寵物殯葬區...

熱門新聞

北市青山宮遶境途經飯店有男女在窗台上演活春宮 警將偵辦

萬華青山宮遶境最後一哩路火警 爐主淚崩：別再放鞭炮了！

青山宮遶境擾民 林昶佐被嗆：2024送你回去當歌手！

設計圖曝光！南投天空之星景觀塔2022年6月完工

有感遶境吵雜又易引火災 網齊讚行天宮是宮廟界清流

陽明山擎天崗水牛6死集體暴斃？ 陽管處：已送化驗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。