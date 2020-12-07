澎湖交通船克服風浪 離島民生物資醫藥品來了

澎湖凜冽東北季風阻斷島內2、3級離島的運補，今天東北季風稍弱，澎湖交通船紛紛開航，望安公所租用的「光正6號」並增開馬公花嶼航班，順利載運人員與運補民生物資及醫藥品。

澎湖縣政府指出，澎湖有人居住的離島，包括馬公、白沙及望安等多達13處，平時均有公營或租用民間交通船，或由漁船載客及運送物資。

不過，東北季風吹起，離島間交通船大都停駛，其中最偏遠的望安花嶼，幾乎有近半個月沒有交通船停靠的窘境，也間接影響島上民生供需。

縣政府除有車船處所屬「南海之星2號」定期航行望安及七美外，考量2、3級離島的不便，分別由公所租用民營的大型海釣船或客貨輪來支援，其中，七美協調「上大168」海釣船、望安僱請「光正6號」支援花嶼航線，解決離島間的運輸。

澎湖縣政府旅遊處表示，澎湖海域今天風力在9級，「南海之星2號」滿載民眾與民生物資，開往望安及七美，但受海面風浪影響，提前駛返馬公。

旅遊處指出，「光正6號」早上自望安開抵馬公後，隨後增開馬公到花嶼航班，輸運駐守近半個月的21名人員往返交班外，更滿載學校的蔬果、衛生所的醫衛材等，讓離島免於斷炊之苦。