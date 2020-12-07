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大眾運輸運量降 陳其邁允整合高雄幣鼓勵綠色運具

中央社 / 高雄7日電

受到新冠肺炎疫情的影響，大眾運輸運量下降，高雄市長陳其邁今天在議會答詢允諾結合志工服務點數併同「高雄幣」概念，要以1年至1年半時間整合電子支付，並鼓勵使用綠色運具。

陳其邁指出，目前有受理志工登記搭乘輕軌，不過是一日券方式，市府願研議結合志工點數提供搭乘綠色交通運具，含捷運、輕軌或是騎乘UBike等，透過一卡通整合「高雄幣」，以電子支付方式辦理，會以1至1年半的時間完成整合，至於E-scooter則會先選定一所大學做試行場域。

親民黨市議員吳益政在今年市長補選接受民眾黨徵召參選市長，是陳其邁的競爭對手，吳益政今天在市政總質詢，以疫情來襲，大眾運輸使用量遽減，民眾自有交通工具或自行車使用率增加，促市府用多元方式鼓勵搭乘輕軌或公車，並促成立自行車道健檢小組，規劃新增串聯自行車路網，要求於重劃區或新建工程闢建自行車道。

副市長林欽榮答詢願意設立自行車道健檢小組，健檢現有自行車道，並強化遮蔭，檢視高雄自行車網絡。

陳其邁

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