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生育津貼僅屏東縣沒發 潘孟安：資源用在刀口上
屏東縣議會總質詢，縣議員陳揚關注縣府如何提供給青年更友善的育兒環境，陳揚說，22個縣市都有生育補助，唯獨屏東縣府沒有，只有低收入戶可以申請生育補助，對年輕人來說是蠻難過的；縣長潘孟安說，33個鄉鎮市有32個有發，資源不要重複，要用在刀口上，強化學齡課後照顧等。
陳揚說，生育補助對於人口增有沒有正相關，雖然沒有準確根據，今年來看，全台22縣市只有屏東縣府沒有生育補助，他以去年屏東縣新生兒4764名，以一胎最低補助6千元，總共2800多萬元，對年輕人來說是非常有感的。
潘孟安說，關於生育補助，他必須坦白說，很掙扎，第一年為什麼沒有發，有很多壓力，這幾年硬撐先把財政結構調整，33個鄉鎮市公有32個公所有發，資源不重複。
潘孟安坦言，財政結構調整改善體質變好之後，他也有點想發，但他認為，還是要把資源用在刀口上，一部分預算用來做育兒津貼、課後照顧、學齡前照顧，會比一胎1萬、5萬來得實際，「養兒育女是長期性，不是一次性」。
潘孟安說，從學齡前到學齡中如何減輕家長們育兒負擔，將結餘預算用來將公園改造為共融公園等；屏東縣鄉鎮公所發放育兒津貼也不會比其他縣市低，縣府還要承擔33鄉鎮市公所的基礎建設，很多坦白說寧可去發福利，將建設丟一邊，縣府都要概括承受。
屏東縣33鄉鎮市公所，僅內埔鄉公所沒有生育津貼，里港鄉生育津貼，第1胎3萬、第2胎6萬、第3胎9萬、第4胎12萬、第5胎15萬，里港鄉公所生育津貼，第二胎以上金額是堪稱全縣最高。
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