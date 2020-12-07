屏東縣議員質詢促「蘇下潘上」 潘孟安：不要害我啦

萊豬問題引發國人反彈，屏東縣議會今總質詢，國民黨屏東縣議員唐玉琴說，行政院長蘇貞昌是屏東人，批蘇信口開河，信功事件打擊成功企業，且萊豬慢性毒殺台灣人的健康，批蘇貞昌太傲慢，隨即拿出準備字卡寫著「蘇下潘上」，問縣長潘孟安，入閣當行政院長可以解決基層需要，潘孟安苦笑說，「議員不要害我啦！」

唐玉琴今在議會總質詢時，提到萊豬問題，她說，行政院長蘇貞昌是屏東人，信口開河抹黑信功，打擊成功企業士氣，批蘇貞昌傲慢，認為應該要「蘇下潘上」。

唐玉琴說，潘孟安不只是五星級的縣長，還是多一個心就是「貼心」，質詢時看到照片就知道是哪所學校的問題。認為縣長潘孟安入閣就要當行政院長，解決基層建設，「蘇下潘上」。

潘孟安苦笑說，「議員不要害我啦！」他認為，蘇院長帶領的團隊很沉穩、認真，希望持續穩住。潘孟安也跟議員說，一起來做屏東公共建設討論，做得不足地方鞭策、討論。