高雄市「環保騎士隊」成軍！清潔隊執勤使用電動機車

高雄市環保局「環保騎士隊」今天在四維行政中心成軍，12月先行試辦20輛，110年起推動清潔隊執行公務使用電動機車。中鋼公司、台灣中油公司、台電公司與台塑公司代表，也共同宣誓推動綠色運具意願，公私協力改善移動汙染源、減少空氣汙染。

高雄市環保局長張瑞琿表示，高雄有190萬輛燃油機車，電動機車只有10萬輛。「環保騎士隊」成軍後，將由北鳳山、南鳳山、苓雅、前鎮等4個市區清潔隊查報員，先體驗試乘1個月，讓執勤的清潔隊員嘗試、習慣綠色運具，並評估使用成效。

張瑞琿將象徵性鑰匙插入，啟動儀式台上的車輪滾動，代表環保騎士隊正式成軍。接著由中鋼、台灣中油、台電與台塑公司代表，共同宣誓推動綠色運具意願，在工業區建立員工綠色通勤系統模式。

目前高雄市環保局清潔隊尚有130輛燃油公務機車，清潔隊查報員騎乘查報髒亂點，並執行環境稽查，若使用自有燃油機車則給予油料補助。環保騎士隊110年上半年將推動至市區13個區，清潔隊巡查員及掃路清潔隊全面改用電動機車。

環保局規畫於2年內劃設4處空氣品質維護區，劃設後大型柴油車及機車進出空品維護區應符合排放標準。張瑞琿指出，未來工業區也將逐步劃設為空氣品質維護區，為配合未來空氣品質維護區的劃設及減少工業區員工於通勤時間所造成汽機車廢氣排放，環保局已與大型企業建立聯繫平台並定期開會，協調大型企業員工利用共享電動機車建立綠色通勤模式。