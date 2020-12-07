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屏東市建華二街拓寬完工通車 公所期盼完善周邊交通
屏東市公所今天辦建華二街拓寬通車典禮，市長林恊松表示，拓寬工程能讓火車站周邊交通網絡更完備，除能疏解車流，保障用路人安全。林也表示，目前已著手華三街土地徵收相關程序，盼能完善火車站周邊交通。
市公所指出，屏東火車站高架化及重慶路打通後，讓屏東後火車站出口能連接，但建華二街道路寬度不足，路寬僅約4米，導致後火車站交通常堵塞，市公所考量，將路寬增至8米並增設人行步道，確保用路人安全。
公所表示，開闢工程總經費耗資2950萬元，開闢路段雖僅僅50公尺，對疏通火車站人車潮有相當大助益。
林恊松說，道路拓寬開闢是城市發展重要指標，能拓寬建華二、三街鄰近屏東火車站兩條巷道，不僅讓火車站周邊交通網絡更完備，除疏解量車流，更能保障用路人安全。
林恊松還說，目前正著手建華三街土地徵收相關程序，完善火車站周圍運輸系統。
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