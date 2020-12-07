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潮州黃昏市場外傳遷址居民不捨 業者：細節仍在規畫

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東潮州鎮位於朝昇路上的尚青黃昏市場，外傳年底遷址，業者回應，仍在評估當中。記者陳弘逸／攝影
屏東潮州鎮位於朝昇路上的尚青黃昏市場，外傳年底遷址，業者回應，仍在評估當中。記者陳弘逸／攝影

屏東潮州鎮位於朝昇路上的尚青黃昏市場，在地經營數十年，由於該處屬住宅用地，再加上近年潮州鎮內地價上漲，有鑑於建築效益大於市場利益，外傳年底可能會搬遷原址，令不少潮州鎮民感到不捨。對此，業者回應，有鑑於營運考量，未來確定會遷移，但確切搬遷時間未定。

市場業者指出，目前尚青黃昏市場共有130個攤位，位處潮州鬧區，評估消費人口達22萬人，於該地經營約13年，由於黃昏市場交通便利，因此，鄰近的崁頂、新埤、來義等鄉鎮也會到此處採買。

當地居民表示，潮州鎮除了早市之外，多數人仍會選擇到黃昏市場採買，因此，傳出要遷移的消息，有不少人感到不捨。也有部分居認為，如果市場遷移，不僅生活會受影響，日後遷址後的便利性也是一大問題。

關於遷址一事，市場業者回應，確實有受潮州鎮內地價上漲影響，且地主考量建築效益大於市場利益，因此，可能會收回土地改為建地，若持續承租將會有營運考量，規畫明年執行搬遷，確切時間未定。

新的黃昏市場位置，外界揣測可能遷至位於潮州延平路的未開闢都市計畫保留用地，潮州鎮公所也證實，近期確實有業者針對公共設施未開闢土地先申請臨時市場使用地，但確切位置，尚未獲得證實，市場業者仍在評估中。

外傳黃昏市場新址，將遷至潮州鎮延平路的未開闢都市計畫保留用地。記者陳弘逸／攝影
外傳黃昏市場新址，將遷至潮州鎮延平路的未開闢都市計畫保留用地。記者陳弘逸／攝影
外界揣測黃昏市場，將遷至潮州鎮延平路的未開闢都市計畫保留用地。記者陳弘逸／攝影
外界揣測黃昏市場，將遷至潮州鎮延平路的未開闢都市計畫保留用地。記者陳弘逸／攝影

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