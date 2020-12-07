快訊

你可能不知...小吃攤上的這些品項很多是進口豬！

疫情取消婚禮蜜月賠20萬 他拿頭期款投資4檔台股又狂賠

北市明倫社宅租金4萬 林欽榮：不如去買房

中央社 / 高雄7日電

北市府推出明倫社宅3 房型租金4萬餘元引發熱議，曾任台北市副市長的高雄市副市長林欽榮今天議會答詢表示，很驚訝於明倫社宅租金計算，直言「如果租金4萬就乾脆去買房子」。

民進黨市議員簡煥宗在市政總質詢針對高雄市加碼興建2800戶社會住宅，其中部分建在「亞洲新灣區」社宅，由於昂貴的地價恐怕也會是自償率百分百，高昂租金是否會成為「明倫」第二，擔心民眾租不起盡失社宅美意。

過去在北市府督導經建部門的林欽榮答詢保證不會像明倫社會住宅，因為兩者的財務模式不同，他很驚訝於明倫社宅租金會計算出這個租金，並認為「如果是租金4萬就乾脆去買房子」，質疑可能是試算辦法有錯，或是未進入中央的融資非自償平台裡。

林欽榮說明，高雄市的財務模式是依中央低利融資計算，且社宅享有地價稅及房屋稅減免等，還有和內政部次長花敬群研商後續20年非自償部分由國家負擔；當時承諾租金照中古屋的85折計算，即使黃金地段也要做公益使用。

高市府都市發展局長楊欽富表示，市府規劃在亞洲新灣區建社宅，即前鎮區獅甲段有約2.32公頃土地要興建社宅共1600戶；單人房占6成、雙人房占3成、3人房占1成。

依都發局資料，前鎮區亞灣智慧公宅位於集盒貨櫃聚落現址，約可提供1600餘戶，以因應5G、AIoT創新園區發展居住需求，作為高雄智慧公宅的新典範，預計民國110年底進行工程發包。

未來高雄市將興辦8800餘戶社會住宅，其中有13處、計6000餘戶，由內政部指示國家住都中心興辦，分別位於岡山、楠梓、仁武、左營、三民、前鎮、鳳山、小港等人口密集行政區。市府則是以大眾運輸導向、產業發展區為選址戰略思維，選定岡山、前鎮、大寮等行政區，自行規劃興建3處、計2800餘戶。

社宅 高雄市 北市

延伸閱讀

明倫社宅租金4萬 林欽榮驚呼：一定試算方法有誤

高雄表參道計畫 陳其邁：成立專案小組推動

高雄輕軌二階初勘 最快元旦通車

高市民族陸橋機車道拆除 平面車道通車

相關新聞

明倫社宅租金4萬 林欽榮驚呼：一定試算方法有誤

台北明倫社宅月租4萬惹議，高市議員簡煥宗今擔憂高雄市位於亞灣蛋黃區的社宅會步入高租金後塵；副市長林欽榮答說，他保證高雄亞...

高市安心即時上工計畫釋千職缺 12月8日至11日開放登記

高雄市勞工局表示，高雄市110年「安心即時上工計畫」12月8日至11日開放登記，讓疫情期間收入受影響的民眾，獲得政府提供...

防堵漁、移工防疫破口 陳其邁：採最高標準嚴密把關

移工染疫引發防疫破口憂慮，高雄市也有移工偷溜出旅館8秒遭到開罰。高雄市長陳其邁上午受訪表示，高雄不論漁工或移工，各局處都...

巡守隊維護治安 難敵老化隱憂

警力有限民力無窮，巡守隊是守望治安好夥伴，高雄市議員黃文益日前質詢關注巡守隊誤餐費等權益，要求重視訓練、裝備，才能吸引新...

助警擒賊 巡守隊員常建功

熱心服務的巡守隊員分散城市各角落，帶給社區居民安全感，也常有建功。

張曉風回舊居 重上一堂國文課

陽明大學校友會昨下午邀請曾在母校任教30多年的作家張曉風回到屏東舊居永勝五號，50多名從第一屆橫跨至數十屆的校友到場，一...

高雄擬辦「親子日」 帶毛小孩進市府上班

毛小孩權益愈來愈受重視，陳其邁昨在吹狗螺音樂節宣布，市府本月起試辦親子日，讓員工帶毛小孩上班。此外，高市第一座寵物殯葬區...

高雄國中小家長接送區 今年增32所

國中小學有大量家長臨停接送需求，高雄市目前共約100所國中小學設有家長接送區，去年展開通盤檢討，至今一口氣共增設約70所...

金門塔山電廠 2新機組啟用

台電公司昨天舉行「金門塔山電廠新設第9、10號機發電工程」竣工按鈕典禮，由台電董事長楊偉甫主持，金門縣長楊鎮浯、立委陳玉...

8歲女童不幸葬身遶境火燒車 進香團廟方今前往慰問

高雄市8歲鄭姓女童昨與父親前往台南市白河區參與進香遶境活動不幸於火燒車中喪生，彌陀三千宮副主委兼舊港里長吳風慶表示，廟方...

回饋金門 2老兵花上百萬辦法會超渡陣亡將士

曾在金門服役的洪宏吉與郭溪溫兩位老兵，感念過往在金門壯烈犧牲的三軍將士，今天特別在太武公墓的忠烈祠舉辦大型法會，席開65...

中高齡婦女拚經濟 高雄「女力市集」開賣

高雄市社會局辦理「女力經濟－高雄婦女經濟培力方案」，陪伴弱勢中高齡婦女拚經濟，協助出產商品後再由專家診斷及輔導改進，今下...

熱門新聞

北市青山宮遶境途經飯店有男女在窗台上演活春宮 警將偵辦

萬華青山宮遶境最後一哩路火警 爐主淚崩：別再放鞭炮了！

南投埔里清醮吃素7日 深夜開葷「賣肉的」全被包圍

感動！3位台中市長為中央公園開幕 互相扶持一棒接一棒

青山宮遶境擾民 林昶佐被嗆：2024送你回去當歌手！

設計圖曝光！南投天空之星景觀塔2022年6月完工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。