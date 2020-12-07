北市明倫社宅租金4萬 林欽榮：不如去買房

北市府推出明倫社宅3 房型租金4萬餘元引發熱議，曾任台北市副市長的高雄市副市長林欽榮今天議會答詢表示，很驚訝於明倫社宅租金計算，直言「如果租金4萬就乾脆去買房子」。

民進黨市議員簡煥宗在市政總質詢針對高雄市加碼興建2800戶社會住宅，其中部分建在「亞洲新灣區」社宅，由於昂貴的地價恐怕也會是自償率百分百，高昂租金是否會成為「明倫」第二，擔心民眾租不起盡失社宅美意。

過去在北市府督導經建部門的林欽榮答詢保證不會像明倫社會住宅，因為兩者的財務模式不同，他很驚訝於明倫社宅租金會計算出這個租金，並認為「如果是租金4萬就乾脆去買房子」，質疑可能是試算辦法有錯，或是未進入中央的融資非自償平台裡。

林欽榮說明，高雄市的財務模式是依中央低利融資計算，且社宅享有地價稅及房屋稅減免等，還有和內政部次長花敬群研商後續20年非自償部分由國家負擔；當時承諾租金照中古屋的85折計算，即使黃金地段也要做公益使用。

高市府都市發展局長楊欽富表示，市府規劃在亞洲新灣區建社宅，即前鎮區獅甲段有約2.32公頃土地要興建社宅共1600戶；單人房占6成、雙人房占3成、3人房占1成。

依都發局資料，前鎮區亞灣智慧公宅位於集盒貨櫃聚落現址，約可提供1600餘戶，以因應5G、AIoT創新園區發展居住需求，作為高雄智慧公宅的新典範，預計民國110年底進行工程發包。

未來高雄市將興辦8800餘戶社會住宅，其中有13處、計6000餘戶，由內政部指示國家住都中心興辦，分別位於岡山、楠梓、仁武、左營、三民、前鎮、鳳山、小港等人口密集行政區。市府則是以大眾運輸導向、產業發展區為選址戰略思維，選定岡山、前鎮、大寮等行政區，自行規劃興建3處、計2800餘戶。