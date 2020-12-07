明倫社宅租金4萬 林欽榮驚呼：一定試算方法有誤

台北明倫社宅月租4萬惹議，高市議員簡煥宗今擔憂高雄市位於亞灣蛋黃區的社宅會步入高租金後塵；副市長林欽榮答說，他保證高雄亞灣社宅絕不會這樣，他看到明倫租金這麼高也很驚訝，覺得若是這樣乾脆去買房，應是財務試算出錯。

簡煥宗今質詢指出，最近社宅議題很夯，高雄目標要興建8800戶社宅，其中位於亞洲新灣區的社宅，在亞灣區的蛋黃區裡，當地地價、房價高，要蓋社宅市民很期待，但也令人擔憂會否步入明倫社宅後塵。

簡煥宗說，明倫社宅最大爭議就是自償率百分百，這樣叫社宅嗎？很擔心地價很高的亞灣社宅，自償率要多少、誰進駐、會否變第二個明倫社宅？

林欽榮說，他保證絕不會如此，因為財務模式不同，「我後來才看到租金4萬，怎麼這麼高，我很驚訝，既然如此乾脆去買房」。

林欽榮強調，高雄的亞灣社宅財務模式不同，他已跟中央協商，後續20年非自償性部分將由國家負擔。至於台北明倫社宅「怎麼算成這樣？我到今截止也訝異」。

林欽榮說，明倫社宅當時承諾說按照中古屋85折租金，即使黃金地段也是要做為公共住宅，一定是財務試算方法有誤或未進入中央低利融資非自償平台裡。

高雄市都發局長楊欽富表示，亞灣社宅占地約2.3多公頃土地，預計蓋1600多戶，其中單人房6成、雙人房3成、三人房1成。