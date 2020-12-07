六龜山區捕獸夾傷流浪犬 兩犬流血白骨外露

政府三令五申禁用捕獸夾，但仍有民眾施設陷阱獵捕，台灣動物緊急救援小組昨天在六龜山區營救2隻被捕獸夾夾傷的流浪犬。市府動保處表示，查核不遺餘力，並有警民協助巡山。

台灣動物緊急救援小組6日獲報在六龜區諦願寺附近有犬隻被捕獸夾夾傷，兩隻受傷犬隻在同一地點前後不到200公尺，當救援人員營救後，還花了一番功夫才拆除獸夾，一隻犬隻白骨外露，另一隻也被夾傷流血。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台今天指出，高雄山區陷阱猖獗，動保處與志工多次到山區巡查並移除陷阱，但仍有許多捕獸夾與山豬吊，籲市府多宣導並提高罰責，有效嚇阻陷阱的問題。

他指出，昨天營救犬隻同地點，救援小組上月底也獲報救了一隻左前腿遭山豬吊扯爛的犬隻；才事隔2週又有犬隻不幸遇害，促市府加強查緝並裁處。

市府動保處指出，對捕獸夾的查核不遺餘力，也透過警、民合作搜山尋找捕獸夾和山豬吊，上月兩場次在六龜巡山，搜出6具無差別陷阱Y索，並不定期查核五金業者是否違法販售出捕獸夾，動保處也懸掛禁用布條等。

動保處說，今年以來裁處1件施設捕獸夾案件，並開罰新台幣1萬5000元。動保處強調，動物保護法規定任何人不得製造、販賣或輸出入獸夾，違反者最高可處7萬5000元；違反高雄市動物保護自治條例持有捕獸夾者最高可處1萬5000元，若造成動物死亡或嚴重殘缺，依動保法規定，最高可處2年以下有期徒刑併科200萬元以下罰金。