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旗津交通問題 陳其邁：過港隧道老舊要優先解決

中央社 / 高雄7日電

高雄市旗津區交通要靠過港隧道及渡輪，市長陳其邁今天指出，過港隧道老舊問題要優先解決，延壽計畫只是短期方案；至於旗津輕軌評估經費264億，可行性計畫要再加強財務試算。

民進黨市議員簡煥宗在市政總質詢為旗津居民請命，盼有更便捷交通，讓居民有一條平安回家的路。他主張過港隧要客貨分流，並爭取旗津輕軌，讓當地居民能享有更舒適便利的交通及大眾運輸路網。

陳其邁答詢表示，有關旗津交通問題，目前過港隧道延壽計畫只是短期方案，長期而言還是要有第二過港隧道紓解交通。推動旗津輕軌建設，現正辦理可行性研究計畫，評估工程經費要新台幣264億元，考量自償率及效益的問題，要再進行財務試算及效益評估。另外，旗鼓渡輪虧損及渡輪老舊問題，基於公益性，市府會維持營運及服務，但老舊渡輪會規劃汰換。

旗鼓輪船齡已20年，預計年底除役，可能面臨渡輪輸運吃緊的問題，交通局長張淑娟表示，汰換旗鼓輪後，還有8艘渡輪，其中有3艘是電動渡輪；市府已提計畫向中央爭取補助，盼給予兩艘船共1.6億元補助款，以充實旗鼓交通輸運及提升服務品質。

依台灣港務公司高雄公司資料，高雄港過港隧道於民國73年5月18日通車，為國內第1座過港隧道，位於前鎮漁港與高雄港第三貨櫃儲運中心之間，穿越寬440公尺、水深14公尺主航道，至對岸第四貨櫃儲運中心。

至於帶動旗津觀光的輕軌旗津線，高市捷運局規畫自環狀輕軌C4凱旋中華站起向西直行，經過港隧道，順沿旗津一、二、三路到達廟前路口，經過港隧道連接捷運橘線O1西子灣站及輕軌C14哈瑪星站，與西子灣站、輕軌哈瑪星站轉乘，長7.5公里。

輕軌 捷運 哈瑪星

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