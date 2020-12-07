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高市安心即時上工計畫釋千職缺 12月8日至11日開放登記
高雄市勞工局表示，高雄市110年「安心即時上工計畫」12月8日至11日開放登記，讓疫情期間收入受影響的民眾，獲得政府提供的短期計時工作機會，目前統計有超過1000個工作職缺。有需要的民眾可攜帶身分證，就近向高雄市各就業服務站諮詢登記，經各用人單位面試錄取後，最快於110年1月上旬就可上工。詳細資訊可上勞工局訓練就業中心網站查詢，或洽07-7330823。
高雄市勞工局長李煥熏表示，「安心即時上工計畫」是為協助受疫情影響的民眾，由政府提供符合公共利益的計時工作，並核給工作津貼，降低薪資減損的衝擊。預計工作可至110年6月30日止，每小時工作津貼為160元，每月最高工時80小時，且任職該計畫累計不得超過480工時。
勞工局提醒，民眾於申請登記日前1年內，有勞工保險或就業保險投保紀錄者，即可參加，申請推介派工至高雄3個原住民地區者，投保紀錄不受限。但正領取失業給付、臨時工作津貼及培力就業計畫等，或已參與安心即時上工計畫累計達480小時者，就不得再次登記。
李煥熏表示，新冠肺炎疫情期間，高雄市積極與勞動部合作推動「安心即時上工計畫」，今年4月13日至今在高市已釋出1931個職缺，並且全數媒合完畢。配合勞動部延長計畫辦理期程至110年6月30日，110年高雄市再次爭取工作職缺，工作地點包括高雄市各級學校、公有市場、區公所及轄內各行政機關等，工作內容有量測體溫、消毒及行政庶務等。
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