高市安心即時上工計畫釋千職缺 12月8日至11日開放登記

高雄市勞工局表示，高雄市110年「安心即時上工計畫」12月8日至11日開放登記，讓疫情期間收入受影響的民眾，獲得政府提供的短期計時工作機會，目前統計有超過1000個工作職缺。有需要的民眾可攜帶身分證，就近向高雄市各就業服務站諮詢登記，經各用人單位面試錄取後，最快於110年1月上旬就可上工。詳細資訊可上勞工局訓練就業中心網站查詢，或洽07-7330823。

高雄市勞工局長李煥熏表示，「安心即時上工計畫」是為協助受疫情影響的民眾，由政府提供符合公共利益的計時工作，並核給工作津貼，降低薪資減損的衝擊。預計工作可至110年6月30日止，每小時工作津貼為160元，每月最高工時80小時，且任職該計畫累計不得超過480工時。

勞工局提醒，民眾於申請登記日前1年內，有勞工保險或就業保險投保紀錄者，即可參加，申請推介派工至高雄3個原住民地區者，投保紀錄不受限。但正領取失業給付、臨時工作津貼及培力就業計畫等，或已參與安心即時上工計畫累計達480小時者，就不得再次登記。