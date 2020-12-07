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防堵漁、移工防疫破口 陳其邁：採最高標準嚴密把關
移工染疫引發防疫破口憂慮，高雄市也有移工偷溜出旅館8秒遭到開罰。高雄市長陳其邁上午受訪表示，高雄不論漁工或移工，各局處都會聯手嚴密監控把關，採最高標準防疫措施，固守社區安全。
陳其邁上午在議會受訪表示，現在高雄有兩個最多境外入境的身分，一個是漁工、一個是移工。在漁工的監測部份，包括衛生局、海洋局、警察局都全力的嚴密監控，包括一些防疫的一些措施、抽查等。
另對於移工的部分，陳其邁說，南部地區很多廠商雇用移工的數量也非常多，高雄市包括防疫旅館各樓層相關的監控措施等，都全面升級；民政局、警察局、衛生局也加強抽驗跟查驗，包括居家訪視等，做法也加以升級，務必做到嚴格把關，禁止病毒進入社區。
陳其邁說，防堵新冠肺炎有有兩道把關，一個是在邊境，一個是防止進入社區，市府對防止進入社區會採取最高標準的防疫措施，來嚴密固守社區的安全。
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